Vlasnica kozmetičkog brenda Hedera Vita Olgica Samoilović nedavno je gostovala u jednom podkastu i tom prilikom izjavila da mladi treba da rade i godinu dana bez plate ako im se ukaže šansa u dobroj firmi. Čim je snimak počeo da se širi, počeli su da se gomilaju i komentari besnih i uvređenih građana, pre svega mladih, koji se poslednjih godina bore za to da neplaćene prakse postanu prošlost.

„Gde živi ova žena“, „A ko će da mi plaća račune?“, „Da li je ona radila bez dinara godinu dana“, „Kakav savršen biznis model, zaposlite ljude, a nemojte da ih platite“, „Napokon se neko i toga setio, od sada će mi troškovi rada kompanije biti mnogo manji“, samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Kulminacija događaja bila je objava televizijske voditeljke Ane Mihajlovski, gde se, navodno, navodi iskustvo bivše radnice u kompaniji Hedera Vita.

„Na razgovoru uopšte ne pominju platu“

„Radila sam kod nje neko vreme. Na razgovoru uopšte ne pominje platu, ja sam mislila ‘aj kao biće sve okej’, međutim, posle par dana kad je stigao ugovor – iznos gde piše bruto plata bio je prekriven, nigde ne piše iznos. I onda kad je bila prva plata, legne minimalac i još nekih 20.000 na ruke, oko 50.000 dinara ukupno“, piše u objavi, uz dodatak da se „radilo bez slobodnog dana, čak i po mesec i po dana“.

„ I naravno, to sve ulazi u tu bednu platu, ništa preko. Svaki dan smo radili u tom periodu, subota, nedelja, čak smo jednom i celu noć ostali, do 4 ujutru, kad je imala neko otvaranje, pa smo svi morali da idemo da sređujemo to. Sve neplaćeno, naravno, ulazi u tu bednu platu“. Uz to, Mihajlovski je objavila i fotografiju onog što bi trebalo da bude kopija ugovora, gde se vidi da je deo gde bi trebalo da stoji iznos plate zacrnjen.

Saopštenje Hedera Vita

Negativne reakcije ljudi na izjavu Olgice Samoilović navele su kompaniju da objavi saopštenje u kome se kaže da je njihov pravni tim preduzeo pravne radnje i podneo krivične prijave Višem javnom tužilaštvu, Odeljenju za visokotehnološki kriminal.

„Svedoci smo negativne kampanje koja se danima vodi na društvenim mrežama i u medijima, a sve zbog rečenice koja je izvučena iz konteksta, zbog čega je celo privredno društvo koje postoji i posluje punih trinaest godina ugroženo, kao i sama ličnost Olgice Samoilović. Negativna kampanja se ogleda u iznošenju i pronošenju informacija koje nisu istinite, čime se nanosi šteta ne samo nama kao privrednom subjektu, već i lično Olgici Samoilović i njenoj porodici“, navodi se u saopštenju.

„Pored iznošenja informacija koje nisu istinite, iznose se i uvrede i pretnje kako na račun Olgice Samoilović, tako i na račun cele njene porodice“, dodaje se, uz zaključak da se kompanija povodom ovog događaja neće više oglašavati.

O kompaniji

Na zvaničnom sajtu kompanije navodi se da je firmu osnovala 18. maja 2011. godine Olgica Samoilović sa namrom da spoji svoju kreativnost i želju da se samostalno bavi poslom. U to vreme nije bilo mnogo onih koji su je podržali, ali njena upornost došla je do izražaja. Sve je počelo od sapuna i prvi Hedera Vita proizvod bio je upravo sapun koji je Olgica sama napravila, piše na sajtu Hedera Vita.

U Agenciji za privredne registre Olgica Samoilović se navodi kao stoprocentni vlasnik. Uz to, Hedera Vita ima i svoj ogranak koji se bavi proizvodnjom zdrave hrane, čiji je jedini vlasnik takođe Samoilović.

Olgica Samoilović: Moje reči su izvučene iz konteksta

Olgica Samoilović je za portal Nova.rs rekla da su njena reči izvučene iz konteksta.

„Moja rečenica se odnosila na to da sam u nekom momentu svog života, kad sam počinjala, pristala da radim pod uslovima koji nisu bili sjajni, ali je to znanje donelo mogućnost da kasnije otvorim svoju firmu, apsolutno ništa drugo“, istakla je Samoilović i dodala da mladi ne treba da rade bez plate.

„Daleko od toga, ali ako im se pruži prilika zarad nekih većih ciljeva – da ne odbijaju to. I danas kad dođe mlad čovek koji je tek završio srednju školu, zaista prvo što vas pita je kolika će biti plata, a vi ne stignete ni da ga pitate da li je spreman da uči, iako nema iskustva“.

Na kraju je odgovorila na pitanje da li ljudi u njenoj firmi rade po godinu dana bez plate.

„O tome nema govora. Šta više, u Loznici se odlično zna da u su našoj firmi jako dobre plate. Možete pitati bilo kog mog zaposlenog. Takođe, preventivni zdravstveni pregledi kod nas su obavezni i zbog svega što radim za moje zaposlene sam ponosna kao čovek. A sad sam povređena jer to uopšte nije bila tema“, zaključila je vlasnica kompanije HederaVita.