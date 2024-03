„Politika“ je pisala u utorak, pozivajući se na navode iz tužilaštva, da je policija pretresom stanova osumnjičenih pronašla veću količinu ordenja.

Takođe, tužilaštvo predlaže da se za Slobodanom Homenom, nekadašnjim državnim sekretarom i vedetom Demokratske stranke, raspiše potjernica. Homen se verovatno nalazi u Dubaiju, gdje živi i radi.

Navodi se da se osumnjičenima stavlja na teret da su izvršili krivično djelo u vremenskom periodu od 2009. do 2018. godine.

Najmanje decenija je prošla od momenta kada je otkriveno da fali desetine hiljada ordena, pa do pre nekoliko dana kada je javnost saznala za navodnu pljačku izvršenu u Palati Srbija. Ipak, tužilaštvo i policija godinama nisu kretali u akciju.

Homenov advokat Nenad Konstantinović kaže za „Vreme“ da su za pljačku saznali kao i svi preko medija, te da ni on ni njegov klijent nisu primili nikakav zvaničan dopis od nadležnih institucija. Dodaje da mu je „neshvatljivo“ da je do pljačke uopšte došlo i da bi javnost do sada bila obavještena.

Na pitanje da li je kuća njegovog klijenta pretresena, Konstantinović kaže da jeste, ali da „nije pronađeno ništa“.

Dodaje da se u stanu Homenove majke nalazi kolekcija ordenja njegovog oca za koga kaže da je bio „najveći kolekcionar“ i da je posjedovao primjerke i iz monarhijskog perioda Srbije, Crne Gore i Jugoslavije, kao i ordenje iz SFRJ i Republike Srpske.

Gomila nagađanja

Za početak, kontradiktorne su informacije kada se pljačka tačno odigrala. „Blic“ je, pozivajući se na svoje izvore, pisao da je do pljačke došlo 2007. godine, dok „Kurir“ pominje period od 2010 do 2018. godine.

Prema listu „Kurir“, u kancelariji 559 su od 2008. godine bile smještene 493 kutije i 541 tubus sa odlikovanjima. Portal „Nova“ pisao je, pozivajući se na zvanične informacije, da je uvid u sobu bio omogućen na godinu dana „bez nadzora i bez ovlašćenja“, da bi sledeće godine jedan od sanduka bio zapečaćen u prisustvu Slobodana Homena.

Dalje, navodi se da su 2010. godine neki od osumnjičenih, navodno po Homenovom usmenom nalogu, preuzeli jedan od sanduka i vratili ga nakon nekoliko mjeseci sa „oštećenim voštanim pečatom i kanapom“.

Da ordenje nedostaje, primjećeno je navodno u Ministarstvu pravde, kada je na njegovom čelu bio Nikola Selaković. On je Ministar pravde prvi put postao 2012. godine, da bi na vanrednim izborima dvije godine kasnije ponovo dobio istu funkciju i na njoj se zadržao do 2016. godine.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja postao je 2022. godine. Inače, upravo ovo ministarstvo nalazi se u desnom krilu zgrade SIV-a, odakle je navodno nestalo ordenje.

Nelogičnosti u priči

U cijeloj priči, mnogo je više nelogičnosti nego tačno utvrđenih činjenica. Pored toga da su tvrdnje kada je ordenje nestalo kontradiktorne, nije objašnjeno ni kako je moguće iznijeti toliku količinu primjeraka iz zgrade koju koristi više ministarstava.

Sama brojka je diskutabilna, a pogotovo činjenica da se u jednoj (prema nekim izvorima tri) kancelarije deponuje toliki broj kutija, u koje može da stane 43.000 komada ordenja, sve sa manjim kutijama u kojima je ono upakovano.

Takođe, nije poznato ni koliko vredi zbirka, s obzirom da nema preciznih informacija koje ordenje se nalazilo u depou. Do sada je uglavnom postignut konsenzus da se radi o ordenju iz perioda SFRJ i SRJ.

Što se tiče ordenja iz perioda Kraljevine Srbije i Jugoslavije, njega u zgradi SIV-a nije moglo biti, jer je zgrada u kojoj se ono nalazilo uništena tokom bombardovanja u Drugom svjetskom ratu.

Ceo članak o ovoj pljački pročitajte u „Vremenu" koje na kioske stiže u četvrtak (21. mart).