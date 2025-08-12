U toku je arhitektonski konkurs za stambenu zgradu na zaštićenom delu Beograda, Kosančićevom vencu. Investitori su braća Micić, poznati kao zastupnici Henkela. Treba reći da su mnogi ovdašnj bogataši zidali po Beogradu bez ikakvog konkursa a po svom ukusu

Na mestu privremenog objekta Sigmaprojekta Kosančićev venac 31 u Beogradu, planiran je stambeno-poslovni objekat. Arhitektonski konkurs je raspisan pre dve nedelje, za deo bloka između ulica Karađorđeva, Velike Stepenice i Kosančićev venac.

Pet pozvanih

Kosančićev venac je prostorno kulturno-istorijska celina od velikog značaja. Objekat Sigmaprojekta je izgrađen 1960. godine kao privremeni, montažni od prefabrikovanih panela, piše u konkursnim uslovima, i po arhitektonskim i ambijentalnim vrednostima objekat je bez značaja i u svim planovima je predviđen za zamenu.

Konkurs je pozivni, dvostepeni i neanonimni na koji je investitor pozvao arhitekte Gorana Vojvodića, Ognjena Đurovića, Srđana Redžića, Dragana Kašikovića i Alana Gvozdenovića. Predviđeno je pet otkupa u iznosu od po 6.000 evra neto. Autorskom timu čiji rad bude ocenjen kao najbolji, biće ponuđeno potpisivanje ugovora za dalju razradu tehničke dokumentacije.

Naručilac konkursa je MD Kosančić Property doo Beograd, a sprovodi ga Udruženje arhitekata Srbije.

Cilj konkursa je da se, izborom između pristiglih radova, pronađe najoptimalnije rešenje za stambeno poslovni objekat koji treba da ispuni razne zahteve, poštujući karakteristike ambijenta Kosančićevog venca. Traži se i da se na najadekvatniji način uklopi u morfologiju terena i postojeće ambijentalno okruženje, sa posebnim osvrtom na kvalitet vizura.

Dragoslav i Miroslav Micić

Predsednik žirija je prof. Ivan Rašković, arhitekta i predsednik Udruženja arhitekata Srbije, arhitekte Marko Stojčić, inače glavni gradski urbanista, i Jasna Cvetić, kao i Miroslav Micić i Dragoslav Micić koji su naručioci konkursa.

Njih dvojica su braća, a firmu MD Kosančić Property doo Beograd osnovali su u septembru prošle godine. Poznati su po kompaniji IMD International Beograd, koja je ekskluzivni distributer vodećih svetskih proizvoda u domenu robe široke potrošnje, a najpoznatija je kao zastupnik Henkela. Obe firme registrovane su na istoj adresi. U javnosti imaju status tajkuna, ali se retko pojavljuju u medijima. Poslednji put je o njima, zapravo o Dragoslavu Miciću, pisano pre tri godine i to uzgred, kao jednom od vlasnika jahti iz Srbije koje su privezane u hrvatskim lukama, a nakon komentara Miloša Vučevića, tada premijera, o Srbima koji letuju u Hrvatskoj.

Komentari javnosti

Konkurs za Kosančićev venac 31 stručna javnost komentariše kao još jedan u nizu pro forme konkursa zato što ga je naručio investitor, plus je još i u žiriju koji će odlučivati o pobedniku.

Ovakva reakcija je, znači, osnovana i razumljiva.

Međutim, trebalo bi primetiti da su Micići raspisali konkurs a da mnogi drugi investitori nisu, već su angažovali arhitektu po svom izboru koji će ispuniti njihove želje i prohteve.

Konkurs jeste pozivni, ali javne mogu da organizuju neke veće kompanije od njihove koje ih, kao što je rečeno, najčešće uopšte ne organizuju. Visina otkupa koju će dobiti pozvanih pet arhitekata je sasvim u redu. Nemoguće je ne setiti se da je firma Maison Royal raspisala međunrodni konkurs za Manjež-Slavija, ali im se, kako se nezvanično priča, javilo samo 14 timova zbog niskih iznosa nagrade.

Pozvani arhiteksti su poznati javnosti. Na primer Goran Vojvodić je profesor na Arhitektonskom fakultetu, dobio je mnoge nagrade, a najpoznatiji je po poslovnoj zgradi Poršea.

Kosančićev venac

Na sajtu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda piše da Kosančićev venac predstavlja područje najstarijeg kompaktnog srpskog naselja u varoši Beogradu sa sačuvanim starim rasterom spontano nastalih ulica, sa velikim brojem starih kuća i javnih građevina koje dokumentuju istorijski razvoj ovog dela Beograda. Tu su vredni primerci tradicionalne balkanske arhitekture: Konak kneginje Ljubice, Kafana „?“,Saborna crkva, Kuća Dimitrija Krsmanovića, Kneza Sime Markovića 2, Osnovna škola kod Saborne crkve, zgrada Patrijaršije, kao i druge zgrade.

Kosančićev venac je najstarije sačuvano gradsko tkivo u kojem u kontinuitetu žive Srbi.

Rezultati konkursa biće objavljeni 4. novembra 2025. godine.

