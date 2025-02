Na komemoraciji su govorili glavni i odgovorni urednik nedeljnika „Vreme“ Filip Švarm, reditelj Želimir Žilnik, pisac Ante Tomić, kao i novinari Nedim Sejdinović i Željko Bodrožić. Moderatorka je novinarka Jovana Gligorijević.

Gligorijević je na početku komemoracije istakla jedinstvenost Pančića.

„Teofil je postigao nešto što retko kome uspeva, a to je da kada ga najavljuju i predstavljaju, nije bilio potrebno navoditi funkciju ili zanimanje – već reći samo: ‘Teofil'“, rekla je ona.

Foto: Vreme / Milica Srejić Komemoracija Teofilu Pančiću

Filip Švarm, glavni i odgovorni urednik nedeljnika „Vreme“, ocenio je da je Teofil bio jedan od simbola ovog nedeljnika.

„Bio je najznačajniji književni kritičar u celoj bivšoj Jugoslaviji. Bio je talentovan pisac koji nije imao prethodnika ni naslednika, i rupa nakon Teofila neće biti zatvorena. Teofila niko neće zameniti. Sledeći broj prvi put neće biti Teofilove kolumne, ‘Nuspojave’. Teofil je bio dobar čovek, dao bi vam košulju sa leđa, ali vam nikad ne bi posudio knjigu. Zadnje dve godine bio je teško bolestan, bio je prikovan za krevet. Video sam mnogo jakih ljudi, ali nikoga kao što je bio Teofil. U Srbiji gledamo etičku revoluciju, gledamo ono što je Teofil zastupao svih ovih decenija“, rekao je Švarm i poručio: „Meni lično više niko ne može da zameni Teofila“!

Foto: Marija Janković Komemoracija Teofilu Pančiću

Pisac Ante Tomić je podsetio na popularnost Pančića u Hrvatskoj.

„U Srbiji je za sve on bio – Teofil, jedan i jedini. Mi u Hrvatskoj smo ga zvali prisnije i kraće – Teo. To su bile dve osobe, bolno su se rascepili 91. Fizički je otišao u Beograd, a duhovno je ostao u Zagrebu“, rekao je Tomić.

Dodao je da su se njih dvojica svake godine sretali na sajmovima knjiga, u Puli i Beogradu.

„Gledajući kako Teo i Miljenko pokazuju jedan drugom šta su pazarili na štandovima ‘Službenog glasnika’, imao sam utisak kako su obojica razmaženi, našli su jedan u drugom brata za kojeg nisu ni znali“, rekao je Tomić i podvukao da je „Teofil svakim svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja“.

Reditelj Želimir Žilnik se podsetio da se sa Teofilovim tekstovima prvi put susreo kada se on „odjedanput“ pojavio u „Vremenu“.

„Bio je toliko unikatan, svež i inteligentan, da ja nisam poverovao da je to sad neki novi mladić, do sada nepoznat, nego sam jednostavno dobio neki asocijaciju da je, zapravo, ovo što čitam u njegovim tekstovima, neka vrsta odjeka ili eventualno autorski rad nekog od mladih intelekutalaca iz vremena jednog lista koji se zvao ‘Danas’, koji je izlazio svake dve nedelje. Ja sam pomislio da je neko od njih uzeo pseudonim i pojavio se u ‘Vremenu’.

Upoznali smo se u Novom Sadu, i odmah sam ga video kao jednog interesantnog obaveštenog i temeljnog mladića, koji me je saleteo sa pitanjima kako sam uspeo krajem osamdesetih godina da snimim film o antibiroktratskoj revoluciji“, prisetio se Žilnik.

Foto: Vreme / Milica Srejić Komemoracija Teofilu Pančiću

Novinar Nedim Sejdinović je naveo da je Pančić mogao da priča satima, danima i da uvek bude interesantan i zavodljiv.

„Jednom sam mu čak i rekao da je on jedna vrsta neočekivanog čoveka. Zbog toga što je svaki njegov tekst bio neočekivan. Verujem da je svaka njegova kolumna bila osobena, kao i on. Teofil se nikad nije trudio da baci kamen dalje od drugih, svakoj temi je pristupao oprezno, znao je da stane na loptu, i sagleda situaciju na terenu, i to je ono što ga čini dodatno jedinstvenim“, naglasio je Sejdinović.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je kazao da mu je Pančić bio „drug, kolega saborac i guru“.

„Da, sve to mi je bio Teofil i još mnogo toga, i ne samo meni. On je bio baš svoj, a bio je i naš, hteo on to ili ne. Imao sam životnu sreću da Teofila upoznam i da sa njim i sa Oljom provedem mnoge sate. NUNS je bio među povlašćenim ekipama i udruženjima medju kojima je bio i Teofil“, predočio je Bodrožić.

Dodao je da je Pančić „ostavio iza sebe toliko toga dobrog napisanog – da izgleda kao da je živeo dva života“.

Ispraćaj na kremaciju u Novom Sadu

Podsetimo, ispraćaj na kremaciju je u subotu (8. februar) u 13:30 na Novom groblju u Novom Sadu.

Porodica moli da se ne donosi cveće.

Teofil Pančić, jedan od najvećih novinara bivše Jugoslavije, preminuo je u nedelju u Novom Sadu posle duge i teške bolesti.

„Vreme“ se oprašta od kolege i prijatelja sa više tekstova i na naslovnoj strani broja koji izlazi u četvrtak (6. februar).

Takođe, nova epizoda podkasta „Vremena“ posvećena je preranom odlasku novinara, kolumniste i urednika Teofila Pančića.

Podkast nađite na audio-platformama ili pogledajte na Jutjubu.