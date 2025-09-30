Zbog toga što je na RTS-u emitovana izjava dečaka koji je u frizerskoj stolici rekao da se „studenti bore za pravdu“ Upravni odbor RTS-a podneće prijavu REM-u

Upravni odbor Radio-televizije Srbije je na sednici u utorak razmatrao dešavanja nastala povodom emitovanja dečje emisije „Važne stvari“ na Prvom programu 27. septembra u 12 časova i doneo odluku da podnese prijavu Regulatornom telu za elektronske medije zbog povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Prethodno su novinari RTS-a objavili da je protiv odgovorne urednice redakcije Dečjeg programa RTS Jelene Popadić Sumić, zbog kampanje koju protiv nje vode tabloidi, unutar RTS-a pokrenut je disciplinski postupak.

Upravni odbor RTS-a saopštio je da smatra da sadržaj emisije nije bio u skladu sa prethodno odobrenim sinopsisom, koji je predviđao da dete sledi sopstvene misli i da se do „važnih stvari“ ne dolazi „frizerovom provokacijom“.

„Međutim, u snimljenom materijalu se odstupilo od tog koncepta i dečak je naveden da govori o političkim temama koje nisu primerene njegovom uzrastu i zrelosti, suprotno odredbama važećih zakona i međunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu prava deteta – uključujući Zakon o javnim medijskim servisima, Zakon o elektronskim medijima i Pravilnik o zaštiti prava maloletnika“, navedeno je u saopštenju UO RTS koje je potpisao predsednik tog odbora Branislav Klanšček.

„Zbog ozbiljnosti situacije, Upravni odbor je zatražio od generalnog direktora JMU RTS da hitno sprovede postupak utvrđivanja odgovornosti svih učesnika u procesu odlučivanja o pripremi, sadržaju i emitovanju navedene emisije, te da u primerenom roku o preduzetim merama obavesti Upravni odbor i javnost“, navedeno je u saopštenju.