Hronika
Petoro ranjeno u kafiću u Višnjičkoj banji
Nepoznati napadači upali su u ugostiteljski lokal na Slanačkom putu i otvorili vatru. Iako je prvobitno navedeno da je jedna osoba podlegla povredama, MUP je demantovao te navode
Zbog toga što je na RTS-u emitovana izjava dečaka koji je u frizerskoj stolici rekao da se „studenti bore za pravdu“ Upravni odbor RTS-a podneće prijavu REM-u
Upravni odbor Radio-televizije Srbije je na sednici u utorak razmatrao dešavanja nastala povodom emitovanja dečje emisije „Važne stvari“ na Prvom programu 27. septembra u 12 časova i doneo odluku da podnese prijavu Regulatornom telu za elektronske medije zbog povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.
Prethodno su novinari RTS-a objavili da je protiv odgovorne urednice redakcije Dečjeg programa RTS Jelene Popadić Sumić, zbog kampanje koju protiv nje vode tabloidi, unutar RTS-a pokrenut je disciplinski postupak.
Upravni odbor RTS-a saopštio je da smatra da sadržaj emisije nije bio u skladu sa prethodno odobrenim sinopsisom, koji je predviđao da dete sledi sopstvene misli i da se do „važnih stvari“ ne dolazi „frizerovom provokacijom“.
„Međutim, u snimljenom materijalu se odstupilo od tog koncepta i dečak je naveden da govori o političkim temama koje nisu primerene njegovom uzrastu i zrelosti, suprotno odredbama važećih zakona i međunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu prava deteta – uključujući Zakon o javnim medijskim servisima, Zakon o elektronskim medijima i Pravilnik o zaštiti prava maloletnika“, navedeno je u saopštenju UO RTS koje je potpisao predsednik tog odbora Branislav Klanšček.
„Zbog ozbiljnosti situacije, Upravni odbor je zatražio od generalnog direktora JMU RTS da hitno sprovede postupak utvrđivanja odgovornosti svih učesnika u procesu odlučivanja o pripremi, sadržaju i emitovanju navedene emisije, te da u primerenom roku o preduzetim merama obavesti Upravni odbor i javnost“, navedeno je u saopštenju.
Nepoznati napadači upali su u ugostiteljski lokal na Slanačkom putu i otvorili vatru. Iako je prvobitno navedeno da je jedna osoba podlegla povredama, MUP je demantovao te navode
Dečak kog su snimili dok se šiša rekao je da se „studenti bore za pravdu“ i to je objavljeno na RTS-u. Režim je uzvratio disciplinskim postupkom protiv urednice RTS-a
Svadba u Gornjem Milanovcu prerasla je u opštu tuču, a događaj je poprimio takve razmere da je reagovalo i Osnovno javno tužilaštvo
Aktuelne proteste i blokade studenata i građana podržava 38,9 odsto građana, a ne podržava 36,3 odsto, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli
Od 1. oktobra kreću nova poskupljenja grejanja. Beograđani, Nišlije i Kragujevčani plaćaće više, a pojedine toplane povećavaju cene i za više od 10 odsto
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve