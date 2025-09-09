Kosovska policija ušla je u prostorije „Službenog glasnika“ u Kosovskoj Mitrovici, reagovale Srpska lista i Kancelarija za KiM

Kosovska policija ušla je u prostorije „Službenog glasnika“ u Kosovskoj Mitrovici, a reagovale su Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i predstavnici Srpske liste.

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju optužila je Kosovsku policiju da je zatvaranjem prostorija „Službenog glasnika“ u severnom delu Kosovske Mitrovice onemogućila normalno snabdevanje srpskih đaka i škola udžbenicima i nastavnim sredstvima.

„Lukavi napad takozvanih inspektora nelegitimne opštinske vlasti, instalirane suprotno volji žitelja većinski srpskog severnog dela Kosovske Mitrovice, jeste posredni napad na decu, sa ciljem da se najmlađim Srbima ukine mogućnost školovanja na maternjem jeziku i po programima Republike Srbije“, navedeno je u saopštenju Kancelarije za KiM.

Lokalne vlasti su u demokratskim društvima servis građana, dok su „Kurtijeve antisrpske gaulajterske vlasti na severu Kosova i Metohije“, kako je navedeno, servis za ugnjetavanje građana i kršenje osnovnih ljudskih prava.

„Napad Kurtija na institucije koje su garant opstanka srpskog naroda na severu Kosova i Metohije nastavlja njegovu politiku etničkog čišćenja, s ciljem progona svega srpskog sa Kosova i Metohije“, ocenjeno je u saopštenju.

Srpska lista: Nastavak sistemskog pritiska i terora

Srpska lista saopštila je da su u prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije, nasilno isterali zaposlene sa radnih mesta i oduzeli im službenu opremu i hiljade knjiga namenjenih deci.

„Ovaj varvarski čin predstavlja nastavak sistematskog pritiska i terora koji se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji“, navela je Srpska lista u saopštenju.

Srpska lista zatražila hitnu reakciju međunarodne zajednice

Srpska lista zatražila je hitnu reakciju međunarodne zajednice i zaštitu osnovnih ljudskih prava, navodeći da je današnji upad još jedan dokaz da vlasti u Prištini nastavljaju sistematsku kampanju ugrožavanja Srba.

Ta stranka je održala hitan sastanak sa zaposlenima u „Službenom glasniku“, pružila im podršku i poručila da neće biti ostavljeni sami.

„Država Srbija će nastaviti da brine o njima, obezbeđujući da niko ne ostane bez svojih primanja i egzistencije. Ovakav odnos prema radnicima i institucijama koje se staraju o kulturi, obrazovanju i identitetu srpskog naroda je nedopustiv“, navela je Srpska lista.

Izvor: FoNet