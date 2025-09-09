Mediji

09.septembar 2025. Jelena Petković

Najgora godina za bezbednost novinara u Srbiji

Sa apsolutnom amnestijom za zločine nad građanima i novinarima, Srbija je doživela potpuni kolaps pravne države i kraj pravnog sistema. Zemlja u kojoj nijedno ubistvo novinara nije rasvetljeno ni kažnjeno, u kojoj ubice i dalje slobodno hodaju, danas beleži najgoru godinu po pitanju bezbednosti novinara