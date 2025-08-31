Beograd
Centar Beograda otvoren za saobraćaj od 15 časova
Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će ulice u centru Beograda biti otvorene za vozila danas od 15 časova, iako je prvobitno bilo najavljeno da će to biti tek u ponoć
Čačani gledaju u svoj vijadukt i pitaju se kad će pasti. Zbog greške u projektu, već je „krenuo“ 7 milimetara ka Užicu. Odgovorni ćute
Vijadukt koji Čačani zovu Kružni put, deo Bulevara Oslobođenja, je oštećen, pa se Čačani pitaju da li će njihov vijadukt pasti.
Ovih dana na društvenim mrežama pojavili su se foto i video snimci potpornih stubova vijadukta, kao i apeli meštana da se pod hitno nešto preduzme, piše OzonPress.
Ono što se moglo videti na tim snimcima, kao i na fotografijama tog portala, zaista zabrinjava. Na spojevima podužnih nosača došlo do prodora vode i izazvalo koroziju betona i armature kao i prodor soli u beton.
Čačani traže da se nešto hitno ne preduzme. Najveći problem je u tvrdoglavosti „JP „Putevi Srbije“ koje gazduje ovim objektom koja je najizraženija bila kada su inženjeri ukazali na činjenicu da je vijadukt kinematički labilan.
Smanjenje saobraćaja Kružnim putem nakon puštanja u saobraćaj autoputa Miloš Veliki, jeste donekle ublažilo opterećenje vijadukta, ali to ne znači da je opasnost od njegovog pada isključena.
OzonPress podseća da je direktor Puteva Srbije 2004. godine, kada je utvrđeno šta je problem i dat predlog kako ga rešiti, bio Branko Jocić. Od smene Jocića do danas direktor je Zoran Drobnjak, Čačanin koji bi lokalpatriotski gledano trebao da ima više razumevanja za svoj grad.
Od vremena Jocića do današnjeg direktorovanja Drobnjaka, posle mnogo potrošenih živaca i građana Čačka i na hiljade putnika namernika, posle mnogo potrošenih budžetskih para za izvođenje „šminkerskih“ radova kojima su zamazivane oči javnosti da se nešto kao radi na sanaciji vijadukta, kao što je to i ovih dana bilo, stvari se nisu pomerile ni za milimetar.
Osim vijadukta koji je zahvaljujući grešci projektanta i svojoj kinetičkoj labilnosti sada za 7 milimetara bliži Užicu – kažu Čačani u šali.
Učenici osnove škole u Beogradu „Isidora Sekulić“ treba da se presele u novu zgradu na Beogradu na vodi, a učenici „Svetog Save“ u dve druge škole zbog rekonstrukcije njihove. Škola u Beogradu na vodi je završena za tri meseca i pitanje je da li ima građevinsku dozvolu, a tender za „Svetog Savu“ još nije ni raspisan
Junajted grupa prolazi kroz pravu buru – od prodaje ključnih kompanija i multimilionskih transakcija, preko dramatičnih smena na vrhu, pa sve do navodnih pritisaka iz političkog vrha Srbije. Ko je ko u ovoj kompaniji
Studenti u blokadi fakulteta u Srbiji potvrdili su na zvaničnom nalogu na društvenim mrežama da će se 1. septembra pridružiti srednjoškolcima u velikom protestu koji su najavili
Problemi u poljoprivredi se gomilaju, a država subvencijama neuspešno pokušava ponekad da pomogne iako je tržište poljoprivrednih proizvoda „opterećeno kartelskim i monopolskim ponašanjem“. Ukoliko ne dobiju pomoć od 300 evra hektaru, poljoprivrednici najavljuju protest
