Profesori više univerziteta u Srbiji ponovo nisu dobili zarade kada su navikli. Malo kašnjenje ili se nešto kuva?

Iako zakonski rok za isplatu zarada zaposlenima na univerzitetima i dalje nije istekao, jesu prošli dani u kojima su navikli da dobijaju platu, pa se pribojavaju da je država ponovo krenula da pritiska.

Pošto su im najpre u proleće ukinute zarade, odnosno skraćene na svega osminu, profesori i naučnici više univerziteta u Srbiji ponovo ne znaju kada će dobiti platu.

Umesto da im računi budu puniji krajem prethodne nedelje, ni nedelju dana kasnije nije im legao drugi deo julske zarade.

„Obaveza države, prema kolektivnom ugovoru za visoko obrazovanje je da se plate isplaćuju najmanje jednom mesečno, najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec. Prema tom dokumentu, plata se može isplaćivati u dva jednaka dela i to prvi deo do 15. i drugi deo do kraja meseca za prethodni mesec. Dakle, obaveza države je da se zarade isplate do kraja meseca”, govori za „Vreme” Marko Simendić, prodekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Kako pojašnjava, obično se dešava da prvi deo zarade za prethodni mesec bude isplaćen oko 5. u mesecu, a drugi deo oko 20. Nekada se dešava, dodaje, da bude odstupanja od nekoliko dana, ali do sada se nije dešavalo da zarade legnu poslednjih dana u mesecu.

„Ovo sada jeste malo duže kašnjenje. Ministarstvo prosvete nas je obavestilo da će 22. avgusta isplatiti, ali to se nije dogodilo. I nije bilo nikakve druge najave, niti obaveštenja”, kaže Simendić u četvrtak 28. avgusta.

Novi pritisak?

Da drugi deo julske zaradne nije legao ni na drugim fakultetima, potvrđuje za „Vreme” Zoran Dimić, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu.

„Nismo dobili nikakvo obaveštenje, niti platu. Obično smo dobijali oko 20. u mesecu, zasad nije leglo ništa. Nismo dobili nikakvo objašnjenje. Ne želim da spekulišem o čemu se radi, ali mogu samo da naslućujem. Možda neko ima neku ideju da ponovo vrši pritisak. Ima nečeg sigurno”, kaže Dimić.

Profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Pavlović izjavio je za N1 da pojedinci smatraju da je to poruka prosveti, ali on sam veruje da je problem kompleksniji.

„Već mesecima imam utisak da je naša kasa relativno ispražnjena, da nismo likvidni kao država i društvo. Svašta se tu desilo, neke stvari jesu posledica lošeg gazdovanja. Uz to, dogodili su se Tramp i njegove carine, suša, slaba turistička sezona… Istovremeno, deluje da država ima drugačije prioritete”, kazao je Pavlović.

Podsetio je da su se državi desili nenadani troškovi.

„Hiljade policajaca koje treba svakog dana plaćati na ulicama – mnogo je to dnevnica. Država ima drugačije prioritete, plaćaju se građevinci koji grade lične projekte našeg predsednika, njegove snove o Ekspu, Nacionalnom stadionu – to su milijarde. Pa oni rafali… Kada tako trošiš novac, verujem da u nekom trenutku razmišljaš gde da sečeš”, rekao je Pavlović.

Kako je dodao, možda se ovim prosveti šalje poruka da je „najslabija karika”.

„Možda nam šalju poruku da smo im mi najmanje važni, ‘vi nas i onako ne volite i, kao i slobodni mediji, gajite kritičko razmišljanje’. Bez univerziteta i slobodnih medija, biće mnogo lakše za upravljanje ovom državom”, rekao je Pavlović za N1.

Nadoknade zarada

Saga oko zarada počela je u proleće, kada je predsednik Republike Aleksandar Vučić najavio da će profesorima na račune leći „krompir”.

Kako je rekao, država je odlučila da u budućnosti „neće da nagrađuje neradnike” i da će „profesori na fakultetima koji ništa ne rade, osim što učestvuju u blokadama” ostati bez zarada. Narednih dana to se i dogodilo, pa su mnogi zaposleni na visokoškolskim ustanovama ostali bez plata.

Usledilo je i usvajanje uredbe o visokom obrazovanju. Ona je predviđala smanjenje časova naučno-istraživačkog rada sa 20 sati nedeljno na pet sati.

Time je nastavnicima uskraćen veliki deo zarade, a na račune su dobijali tek oko 12 odsto plate – deo namenjen naučno-istraživačkom radu, odnosno osminu plate.

Bunili su se tada profesori da im je za ovu delatnost potrebno više sati nedeljno i videli ovakav potez kao pritisak na univerzitet i pokušaj da se suzbiju blokade.

Kasnije je nastava počela u nekom obliku na svim fakultetima, a sada, kako navode sagovornici „Vremena”, stižu i nadoknade tada uskraćenih plata.

„Isplate nadoknada za mesece u kojima nije izvođena nastava zavise od fakulteta do fakulteta, odnosno od trenutka kada je nastava krenula. Dinamika je samim tim različita, ali ova sredstva su se do sada isplaćivala. Naš fakultet trenutno očekuje nadoknadu za mart, koja je najavljena za sedmicu od 25. avgusta. Ta sredstva još nisu uplaćena”, pojašnjava Simendić.

Kako dodaje, nadoknada zarade ne ide direktno uz platu, već bi trebalo da legne kao posebna uplata.

I Zoran Dimić sa niškog Filozofskog fakulteta i njegove kolege čekaju nadoknadu za prolećne mesece.

„Vreme” je Ministarstvu prosvete uputuilo pitanja kada će zarade univerzitetskim profesorima biti isplaćene, ali odgovor nije stigao do objavljivanja ovog teksta.