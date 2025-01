„Dok nam gaze decu, režim nam pokazuje crveni prst… Pevaćemo, ali za sve žrtve u Ribnikaru, Novom Sadu, Barajevu“, poručio je nastavnik muzičkog bujanovačke Stručne škole „Sveti Sava“ Nemanja Branković na obeležavanju dana škole 27. januara.

U svom govoru rekao je da, dok se u Srbiji dešava sve što se dešava, nije vreme za slavlje.

Iz prvih redova čuli su ga funkcioneri i sateliti Srpske napredne stranke (SNS) u Bujanovcu, a šef lokalnih naprednjaka Nenad Mitrović tražio je od direktorke škole da prekine Brankovića, vidno negodujući, piše portal Bujanovačke.

Branković je za N1 otkrio šta se kasnije desilo.

„Ja sam ceo dan bio u blagom šoku. Nisam imao pritiske, direktorka koja je izašla da me spreči da završim govor izbegavala me je ceo dan. Pritisak ne trpim ja, ali direktorka je vodila članove hora u kancelariju i ispitivala da li sam vršio pritisak na njih da se to desi i rekla je deci da neće imati disciplinske probleme, ali da ću ja da trpim posledice“, kazao je nastavnik.

Lazić: Ohrabrujuća reakcija nastavnika

Nakon što je nastavnik muzičkog prvi javno istupio i podržao studente, ispratio ga je i deo drugih nastavnika Stručne škole „Sveti Sava“.

Oni su u saopštenju naveli da deo kolektiva Stručne škole „Sveti Sava“ Bujanovac pruža punu podršku studentima, prosvetnim radnicima i ostalim građanima koji nenasilnim putem izražavaju svoje nepristajanje na stanje u kojem se naše društvo nalazi.

„Potpisujemo poruku empatije i solidarnosti koju je sa bine iz srca poslao naš hrabri kolega Branković i izražavamo mu zahvalnost što je time i naša škola pridodata kao još jedno svetlo onom veličanstvenom prizoru snimljenom iz vazduha“, navodi se u saopštenju, preneo je portal Bujanovačke.

Urednik portala „Bujanovačke“ Nikola Lazić kaže za „Vreme“ da je podrška dela kolektiva ohrabrujuća.

„Ohrabrujće je u toj celoj priči je što je približno polovina profesora te škole njemu pružila podršku. Opet, treba imati u vidu da je i tamo jedan deo zaposlenih član neke od vladajućih stranaka“, kaže on.

Protesti u Bujanovcu

Sagovornik „Vremena“ kaže da su u Bujanovcu do sada održana dva protesta u znak sećanja na nastradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

„Kod nas se pre dve nedelje prvi put desetak ljudi okupilo da oda poštu stradalima u Novom Sadu. To su povukli nastavnici osnovne škole. Sledećeg petka su se pridružili i drugi građani, pa se skupilo oko 30 ljudi na trgu. Videćemo da li će posle istupa profesora ovaj broj biti veći“.

Objašnjava da je Bujanovac specifična sredina zbog svoje demografske strukture.

„Ovde žive Srbi, Albanci i Romi. Pažnja ljudi je do sada bila usmerena na druge stvari, tu je blizina Kosova, cela priča o multietičnosti. Bujanovac je letos dobio multietničku vlast, gde su i Albanci i Srbi i to je zaista uspeh. Sada se dešava da i deo Albanaca, ne izlaskom na ulicu, već objavama po društvenim mrežama, podržava studente. To je dobar znak, jer su se Albanci do sada vrlo retko izjašnjavali oko toga. Sa obrazloženjem da ne žele da se izjašnjavaju jer će to vlast u Beogradu to da zloupotrebi“, ističe Lazić.

Može li doći do omasovljenja protesta?

Da li bi potez nastavnika Nemanje Brankovića, koji je sam javno istupio pred halom neistomišljenika, mogao da bude okidač za veće proteste? Sagovornik „Vremena“ kaže da veruje da će doći do omasovljenja.

„Ne treba tu očekivati stotine ljudi, ali kada u Bujanovcu izađe i 50 ljudi na takav događaj, to je kao da je 50.000 izašlo u nekom drugom gradu. Takav je mentalitet ljudi. Mladi ljudi, nosioci promena su uglavnom u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, na studijama ili zaposleni“, kaže Lazić.

On dodaje da je važna i peticija koju je potpisala grupa od 40 bujanovačkih studenata koji studiraju u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i poslala ih svojim bivšim nastavnicima u OŠ „Branko Radičević“. Studenti u pismu pozivaju nastavnike da ih javno podrže, podignu glavu i prestanu da se plaše.

„Poslednjih dana na naše tekstove koji se bave tom temom ima mnogo pozitivnih komentara čitalaca koji javno podržavaju studentske zahteve, koji vide da živimo u trulom sistemu i da to nije dobro. Tako da očekujem i da se Bujanovac digne. Digli su se ljudi u Trgovištu, to je jedna zabačena opština gde je 90 odsto na izborima osvojio SNS. I tamo je 20-30 ljudi javno pookazalo svoju volju. U Vranju se već dešavaju ozbiljniji i masovniji protesti“, zaključuje Lazić.