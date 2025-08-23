Demokratska unija Roma

22.avgust 2025. N. M.

DUR: Nemojte da uvozite Marokance, obučite Rome da rade u Fijatu

Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) Salih Saitović je povodom najava da će Srbija uvoziti radnu snagu iz inostranstva za potrebe fabrike Stelantis u Kragujevcu, pozvao državu da se „fokusira na obrazovanje i zapošljavanje domaćih Roma“

Lični stav

22.avgust 2025. Dragan Radovančević

Kad pukne poverenje, puca i čovek

„Nepoverenje u institucije“ zvuči kao fraza, a u stvari je pošast. Šta se dešava u našoj psihi kada više ne možemo da verujemo da policija štiti nas i zakon, da nas lekari leče po savesti ili da država funkcioniše