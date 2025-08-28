Prosečna cena električne energije biće veća u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto

Savet Agencije za energetiku Srbije dao je saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje koje će se primenjivati od 1. oktobra, pa će prosečna cena električne energije za domaćinstva biti skuplja za 6,6 odsto.

Prosečna cena električne energije za kupce sa pravom na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, domaćinstva i male kupce veća je u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto po osnovu rasta cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu, navodi se na sajtu Agencije.

Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kilovat-časova uzrokovaće rast prosečne cene za kupce sa pravom na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9 odsto.

Agencija dodaje da će korekcija imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kilovat-časova.

Njih u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila do oktobra, oko tri odsto tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko sedam odsto.

U saopštenju se tvrdi da će i posle korekcije cena električne energije za garantovano snabdevanje u Srbiji, bez taksi i poreza, i dalje biti „jedna od najnižih u Evropi“.

