Osnovna škola „20. oktobar“ na Novom Beogradu nema pijaću vodu, a pojedina odeljenja danima nemaju časove srpskog i matematike zbog nedostatka nastavnika. Haos je nastao dolaskom nove direktorke - koja je kadar Srpske napredne stranke

Najveća beogradska osnovna škola, „20. oktobar“ na Novom Beogradu pala je u ruke nove direktorke Gordane Radojević, koja je počela da sprovodi „radikalne naprednjačke odluke“, govore izvori „Vremena“.

Pređašnji direktor škole, koji je došao na ovo mesto sa nastavničke pozicije, tokom leta je pod pritiskom vlasti podneo ostavku, kao i veliki broj njegovih kolega širom Srbije. Ovo je škola u kojoj je dugo trajala obustava nastave tokom protesta prosvetnih radnika u prvoj polovini 2025. godine, a nastavnici su imali i veliku podršku roditelja koji su se zalagali za njihova i studentska prava. Nekoliko puta su organizovani i skupovi podrške.

Nemaju srpski i matematiku

Baš zato, vlast je u školu poslala svoj provereni kadar, direktorku iz druge novobeogradske škole „Marko Orešković“. Za manje od dva meseca nastao je potpuni haos, a sada je zvanično raspisan i konkurs kojim bi novi kadar ostao trajno u školi.

Prvo je školska godina započeta bez dovoljnog broja nastavnika. Brojne kolege koje su bile angažovane na određeno vreme, a učestvovale su u protestima prosvetara, su dobile otkaz.

„Zato pojedina odeljenja nedeljama nemaju časove iz predmeta kao što su srpski jezik, matematika i fizika“, kažu iz organizacije „Zajednička akcija 70 i 70a“, blokova iz kojih deca idu u ovu veliku školu.

Škola ostavljena bez vode za piće

Nestručno i neiskusno rukovodstvo je školski raspored časova tokom septembra menjalo i po nekoliko puta dnevno, još uvek nema rasporeda otvorenih vrata.

„Voda u školi, u koju ide 1.500 mališana nije za piće“, dodaju iz organizacije. „Novo rukovodstvo je to pokušalo da zataška, najpre lažnim tvrdnjama da je voda ispravna, a zatim i neveštim izjavama o samostalnom testiranju vode. Zvanične potvrde o kvalitetu vode još uvek nema.“

Predstavnici nove uprave su na sve to tražili od Školskog odbora da im se daju „odrešene ruke“ u još uvek nepostojećem projektu rekonstrukcije škole, koja podrazumeva potpuno iseljavanje dece na nedefinisan period.

Prijava za primanje mita

Iz „Zajedničke akcija 70 i 70a“ kažu da su ekskurzije za učenike šestog i osmog razreda prvo ukinute, a zatim je po hitnom postupku otpočeo novi proces nabavke, pa zato sumnjaju da tu nisu čista posla.

Kako „Vreme“ saznaje, i u prethodnoj školi se sumnjalo na primanje mita ove direktorke za organizovanje ekskurzije i to u saradnji sa agencijom „Svet travel“.

Protiv Radojević je podneta prijava prosvetnoj inspekciji za krivično delo primanje mita i podsticanje i organizovanje primanja mita, kao i za kršenje propisa iz oblasti obrazovanja tokom organizacije ekskurzije za osmi razred u oktobru 2024. godine. „Vreme“ nije uspelo da utvrdi ishod ove prijave.

Pritisak na nastavnike u štrajku

Pojedini roditelji iz škole „Marko Orešković“ kažu da su „odahnuli kada je direktorka otišla“.

Tokom štrajka prosvetara početkom godine, Radojevć je, dodaju, pokazala izuzetno nerazumevanje za društveni trenutak i protest nastavnika u školi, na koje je neprekidno vršila pritisak.

„Volela je da demonstrira silu tako što se pojavi na početku roditeljskog sastanka i onda blago ponižava kolegu nastavnika“, kaže jedan od roditelja.