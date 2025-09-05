U „Jovinoj“ gimnaziji u Novom Sadu nastava se svakodnevno održava u više objekata koji su udaljeni jedni od drugih i više od jednog kilometra. I to je samo deo problema

Roditelji učenika novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, poznatoj kao „Jovina“ gimnazija, u četvrtak su ponovo protestovali ispred škole nezadovoljni radom direktora Radivoja Stojkovića i njegovim „nerazumnim i nezakonitih odlukama“ na štetu dece i procesa nastave.

Nova školska godina je za učenike te čuvene gimnazije počela u prostorijama drugih srednjih škola u Novom Sadu, a mnogi spoljni saradnici, profesori i naučnici sa novosadskog univerziteta nisu više angažovani što znatno utiče na kvalitet nastave za najtalentovanije đake.

Profesori i đaci su o svemu obavešteni nekoliko dana uoči početka nove školske godine, a raspored su dobili tek u nedelju, piše portal 021.

Ništa ne funkcioniše

Udruženi roditelji Srbije su saopštili da „Jovina“ gimnazija funkcioniše u uslovima koji su neodrživi i ukazuju na niz problema koji ozbiljno ugrožavaju nastavni proces i zdravlje dece.

Naveli su da učenici imaju po devet, pa čak i deset časova dnevno, što je izvan svake pedagoške i zdravstvene preporuke i da se časovi informatike odvijaju u učionicama bez računara.

Učenici i nastavnici prinuđeni su da se svakodnevno sele iz jedne u drugu školu, a da su ti objekti udaljeni i po više od kilometar, što je praktično neizvodljivo u roku od pet minuta koliko traje mali odmor.

Udruženi roditelji Srbije upozoravaju i da u pojedinim školama učenici nemaju veliki odmor, dok su u drugim slučajevima časovi održavani u hodnicima ili uopšte nisu realizovani.

Uz to, saradnici sa fakulteta, bez čijeg angažmana nije moguće realizovati planirani program, ove godine nisu uključeni u nastavu, čime se dovodi u pitanje akreditacija gimnazije, ali i diplome samih učenika.

Roditelji i deca nemaju pristup osnovnim administrativnim potvrdama (poput potvrde za đačku kartu), komunikacija sa upravom škole je onemogućena, a škola je zaključana.

Udruženi roditelji ističu da je inspekcijski nalaz utvrdio nebezbednost isključivo svečane sale, koja je zatvorena, dok se ostatak zgrade može koristiti, ali je uprkos tome škola izmeštena u više objekata bez jasnog obrazloženja, čime se dodatno ugrožava kvalitet nastave i bezbednost učenika.

Neodrživo stanje

„Ovakvo stanje je neodrživo. Jovina gimnazija je stub obrazovanja u našem društvu, a njeni učenici i nastavnici zaslužuju uslove dostojne jedne ustanove od nacionalnog značaja. Zahtevamo od svih nadležnih institucija – pokrajinske vlade, Ministarstva prosvete i drugih organa da hitno reše nastale probleme i omoguće da se nastava odvija u skladu sa zakonom, pedagoškim standardima i u najboljem interesu učenika. Ukoliko se ovaj problem ne reši u najkraćem roku, posledice će biti nesagledive po celu generaciju đaka, ali i po ugled obrazovnog sistema Srbije“, navodi se u saopštenju Udruženih roditelja Srbije.

Bahatost i samovolja kao koncept ponašanja

Na protestu održanom ispred Jovine gimnazije na početku školske godine, 1. septembra, član Saveta roditelja Zoran Radonjić je podsetio da su prethodnih meseci uputili na stotine dopisa, pitanja i na stotine molbi na koje nisu dobili odgovore, „zato što je bahatost i samovolja izgleda postala koncept ponašanja u ovom društvu, a represija je svakodnevna stvar“.

„Ono što se nama dešava u ‘Jovinoj’, to se svima nama dešava u društvu. Zato moramo jednom reći dosta – vratiti se u zakonske okvire i poštovati Ustav“, rekao je Radonjić i istakao da su takvo ponašanje direktora “omogućile sve moguće institucije – iz Grada, Pokrajine i Republike“.

Profesorka Snežana Maletin rekla je na tom protestu da nisu imali nijedno nastavničko veće, a da je raspored koji su dobili samo dan pre početka školske godine „skandalozan i katastrofalan“.

„Ovo što se događa u Gimnaziji ‘Jovan Jovanović Zmaj’ događa se u celom društvu. Ovo što vidimo – samovolju, zloupotrebu, osvetu, maltretiranje – to imamo i u okviru države. Mislim da bi trebalo da se probudimo, solidarišemo i da svi reagujemo kako znamo i umemo da se ovo zaustavi“, apelovala je Maletin.