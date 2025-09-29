Medicinski fakultet u Nišu tragao je za restoranom nacionalne kuhinje za svoje potrebe koji u ponudi ima sve - od teleće glave, preko jagnjetine pod sačem i prasećeg pečenja, do pastrmke i orade, piše u tenderskoj dokumentaciji

U tenderskoj dokumentaciji Medicinski falultet u Nišu je tražio restoran sa baštom, najmanje 70 mesta za sedenje, uslugu sedam dana u nedelji, obroke uz rezervaciju i narudžbenicu, a izabrao je kafanu u Jeronimovoj u Nišu pod nazivom „Šećer mala i prijatelji“, prenose Južne vesti.

Nije precizirano ko će tačno koristiti ovu uslugu — da li su to zaposleni, saradnici, studenti ili gosti fakulteta.

Ovaj objekat je bio i jedini ponuđač, pa je, nakon predloga Komisije, dekan Aleksandar Mitić potpisao Odluku o dodeli ugovora.

U uslovima je bilo navedeno da usluga mora da bude dostupna svih sedam dana u nedelji, a obrok će moći da se koristi isključivo uz prethodnu rezervaciju i pisani zahtev fakulteta.

Teleća glava, orada, salate, čorbe,…

Prema dokumentaciji iz ove javne nabavke veoma precizno je navedeno da restoran u ponudi mora da ima sledeća jela: Srpska salata (400 gr), Šopska salata (400 gr), Moravska salata (400 gr), Grčka salata (500 gr.), Krompir salata (300 gr.), Daska (njeguški pršut 100 gr goveđa pršuta 100 gr pečenica 100 gr kačkavalj 100 gr urnebes 100 gr sir 100 gr) (600 gr), Njeguška pršuta (100 gr), Masline (100 gr), Kačkavalj (100 gr), Teleća čorba (350 gr), Čorba od povrća (300 gr), Jagnjeća čorba (350 gr), Pohovani kačkavalj (200 gr), Pohovane tikvice (300 gr), Pohovana paprika (2 kom (porcija), Pečurke na žaru (1 kg), Teleća glava (400 gr), Teleći ribić (300 gr), Posni pasulj (tavče) (300 gr), Pasulj sa kobasicom (400 gr), Pasulj sa slaninom (400 gr), Punjene paprike (2 kom (porcija)), Punjene sarme sa kiselim kupusom (2 kom (porcija), Jagnjetina ispod sača (kg), Jagnjeća kolenica (kg), Praseće pečenje (kg), Pljeskavica (200 gr), Pljeskavica (400 gr), Ovčija pljeskavica (400 gr), pasrmka, orada file…

Nisu izostale ni palačinke, baklave, orasnice. Neko se baš bio potrudio da sastavi ovaj spisak.

Ugovor će se zaključiti na period od 12 meseci, a plaćanje je definisano na rok od 45 dana od prijema ispravne fakture u elektronskom sistemu.

Podsetimo, Uprava Medicinskog fakulteta u Nišu je 2023. godine naručila 100 flaša Balantajnsa, kao i po 50 flaša Čivasa i Džonija Vokera u sklopu javne nabavke vredne 1,5 miliona dinara.

Sa fakulteta su nakon toga tvrdili da je u pitanju greška, da će je ispraviti i da će naručiti količinu istu kao prethodnih godina, a da je viski potreban za proslavu Dana fakulteta, slave i Nove godine.

Izvor: Južne vesti