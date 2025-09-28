Na lokaciji budućeg naselja Marina Dorćol u Beogradu nema značajnih odstupanja zagađujućih materijala u zemljištu u odnosu na maksimalne dozvoljene vrednosti, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje

Rezultati ispitivanja zemljišta na lokaciji budućeg naselja Marina Dorćol u Beogradu pokazali su da nema značajnijih odstupanja zagađujućih materija u zemljištu u odnosu na maksimalno dozvoljene vrednosti, objavio je Gradski zavod za javno zdravlje.

„Rezultati ispitivanja iz avgusta 2025. godine na lokaciji GP1, ispod betonskih površina koje pokrivaju veći deo navedene lokacije (na kojoj se trenutno izvode radovi), pokazali su da na toj lokaciji ne postoji značajnije odstupanje zagađujućih materija u zemljištu u odnosu na maksimalno dozvoljene vrednosti“, navedeno je u odgovoru Gradskog zavoda agenciji Beta.

Stanari tog dela Dorćola ranije su protestovali jer smatraju da se kontaminirano zemljište sa gradilišta tog budućeg luksuznog stambenog kompleksa deponuje u blizini njihovih zgrada.

Oni su tvrdili da je istraživanje tla pokazalo veliko prisustvo teških metala, odnosno žive, olova, bakra, nikla, arsena i naftnih derivata.

Šta pokazuju rezultati?

Istraživanje, čiji je naručilac kompanija Sebre marina Dorćol koja je i finansijer projekta izgradnje tog naselja, pokazalo je da su ti rezultati pokazali sličan rezultat onom iz 2024. godine, odnosno da registrovana odstupanja parametara ispitivanja ne ukazuju da na lokaciji GP1, gde se trenutno izvode radovi, postoji značajnije povećanje zagađujućih materija u zemljištu.

„Početkom 2024. godine sprovedena su ispitivanja zemljišta na tri celine (GP1, GP2 i GP3). Ova istraživanja su pokazala da su na prve dve lokacije zabeležene povišene koncentracije pojedinih parametara u odnosu na maksimalno dozvoljene vrednosti za zemljište, ali su iste bile značajno ispod remedijacionih vrednosti, što ne ukazuje na značajna odstupanja“, dodaje se.

Gradski zavod za javno zdravlje je dodao da je takav nalaz „uobičajen za lokacije industrijske namene u urbanim sredinama“.

„Na lokaciji GP3 izmerene koncentracije su na određenim mestima premašile i remedijacione vrednosti, što ukazuje na značajniji stepen kontaminacije zemljišta, što je u vezi sa činjenicom da je na konkretnoj lokaciji obavljano odlaganje šljake i ostataka uglja iz nekadašnje termoelektrane“, dodaje se.

Izvor: Beta