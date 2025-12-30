Nakon zajedničkog zahteva inicijative „Beograd ostaje” i više zborova građana, investitor projekta „Avala Studios Beograd” dao je saglasnost za pristup prostoru planirane gradnje radi građanske i stručne kontrole zelenih površina

Inicijativa „Beograd ostaje“ je saopštila da je investitor stambeno-komercijalnog kompleksa na Košutnjaku „Avala Studios Beograd“ odobrio građanima i aktivistima da „pristupe zoni buduće gradnje radi mapiranja i stručne analize šume i zelenih površina“.

Zahtev za to su zajednički uputili Inicijativa „Beograd ostaje“ i zborovi građana opština naselja Rakovica, Skojevsko naselje, Vidikovac, Žarkovo, Bele vode, Cerak, Banovo brdo, Stari grad i Savski venac.

Zajednička inicijativa najavila je da će „u najskorijem roku okupiti tim relevantnih i nezavisnih predstavnika struke iz redova studenata, profesora, gradskih zborova i stručnih organizacija koji će obaviti građansku kontrolu ugrožene zelene površine“.

„Jedino direktnim delovanjem na terenu i zaustavljanjem rušilačke mašinerije na svakom koraku i kad god se za to ukaže prilika, možemo da se nadamo demontaži sistema pljačke i razaranja Beograda“, piše u saopštenju.

Naveli su da „kada institucije ne postoje, javni interes moraju čuvati udruženi građani i stručnjaci“ i pozvali sve građane da se „uključe u aktivnu zaštitu prirodnog dobra i javnog interesa, kroz učešće u lokalnim zborovima i aktivističkim organizacijama“.

