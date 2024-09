Direktor Beograd prajda Goran Miletić, povodom Parade ponosa koja će biti organizovana 7.septembra, istakao je da je šetnja simbolika, a da bi konkretno trebalo da se odgovori zahtevima LGBT zajednice, pre svega svega zahtevu o donošenju Zakona o istopolnim zajednicama.

Miletić je ukazao da i dalje postoji veliki otpor prema istopolnim brakovima i mogućnosti da pripadnici LGBT zajednice usvajaju decu.

„Mi insistiramo na donošenju Zakona o istopolnim zajednicama, budući da građani već odavno razumeju da treba da se u tom pogledu instituiše praksa nasleđivanja i za LGBT pripadnike, reguliše zdravstveno osiguranje i poseta u bolnicama i sve ostalo što nas tišti“, rekao je Miletić za RTS.

Vanstranačko pitanje

On je istakao da je politička volja razlog tome što Zakon o istopolnim zajednicama još nije zaživeo, „i to politička volja koja nema veze sa bilo kojom partijom, jer LGBT zajednica to traži odavno“.

„Pitanje je vanstranačko, odnosno, tehničko. Rešava problem nama koji smo u toj situaciji. I o tome ne treba da se izjašnjava neko koga to ne interesuje. Recimo, ja koji se ne bavim malinama, ne mogu da insistiram na tome da cena maline treba da poraste. Isto tako i ovde“, naveo je Miletić.

On je naveo primer Grčke i Nemačke, gde su poslanici o takvim zakonima glasali po nahođenju, kako iz stranaka vlasti, tako i iz partija opozicije.

Miletić je napomenuo da je Parada ponosa uvek privlačila dosta pažnje i da su u šetnjama učestvovali političari i druge javne ličnosti, ali da je to simbolika.

On je istakao da je, kada Parada ponosa prođe, pripadnicima LGBT populacije bitno da se usvoji Zakon o istopolnim zajednicama i da se nešto od zahteva koje traže ispuni, jer do sada nije bilo mnogo pomaka.

Prajd više nije rizičan događaj

Iako policija karakteriše Prajd kao događaj visokog rizika, Miletić je istakao da odavno nije toliko rizično.

„Na njima je da procene i oni se time bave, a ja mislim da posle dosta godina to više nije nebezbedna manifestacija. I osim toga što je zabranjen Evroprajd, odavno, već 10 godina, nemamo problema takve vrste“, ukazao je Miletić.

Poručio je da je cilj da se na Paradi ponosa 7. septembra pošalje poruka da su i pripadnici LGBT zajednice građani i građanke, kao i svi drugi.

„Mi smo vaše komšije, prijatelji, tu smo, oko vas. Ovo je samo jedan deo problema koji mi imamo dodatno, na sve one druge koje ima svako od nas. Ali to su neki problemi koje izviru iz identiteta. Kada su nekom prekršena prava, pretučen je ili otpušten samo zato što pripada LGBT zajednci, to mora da se sankcioniše i tu bi trebalo da funkcioniši sudovi i tužilaštvo“, zaključio je Miletić.

Izvor: RTS