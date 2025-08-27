„Ministar prosvete je doneo odluku da za v. d. direktora imenuje osoba protiv koje se vodio disciplinski postupak i doneta je odluka o prekidu radnog odnosa zbog napada i pretnji roditeljima i zaposlenima“, ističe Forum

Forum srednjih stručnih škola upozorio je da se u Vazduhoplovnoj akademiji, „jednoj od najboljih stručnih škola u Srbiji, dešavaju nezakonite i nedopustive radnje koje ozbiljno ugrožavaju rad ustanove, interese učenika i prava zaposlenih“.

„Iako su u postupku izbora direktora ispoštovani svi pozitivni propisi Republike Srbije, što je potvrdila i Republička prosvetna inspekcija, ministar prosvete je doneo odluku da za vršioca dužnosti direktora imenuje osobu protiv koje se vodio disciplinski postupak i doneta je odluka o prekidu radnog odnosa zbog napada i pretnji roditeljima i zaposlenima“, ističe Forum.

Tim činom ministra su, po oceni Foruma „grubo povređene odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, poništena je zakonita odluka Školskog odbora i prekršeni principi pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom“, a istovremeno su „dovedeni u pitanje ugled škole, kvalitet nastave i stabilnost početka nove školske godine“.

„Očigledni lični i partikularni interesi“

„Forum srednjih stručnih škola sa indignacijom konstatuje da se radi o očiglednom primeru zloupotrebe položaja i kršenja zakona, jer nije postojao nikakav pravni osnov da se odbije kandidat Goran Cvijović, koji je bio jedini, dobio jednoglasnu podršku školskog odbora i zaposlenih, i čija je kandidatura potvrđena kao zakonita“, navodi Forum.

Po oceni Foruma, „očigledno je da se iza te odluke kriju lični i partikularni interesi, a ne briga za znanje, stručnost i budućnost tehničara koje ova škola obrazuje“.

Zato Forum zahteva „hitno preispitivanje odluke ministra i poništavanje nezakonitog imenovanja v.d. direktora; imenovanje zakonito izabranog kandidata u skladu sa odlukom Školskog odbora i nalazom prosvetne inspekcije i pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti zbog zloupotrebe ovlašćenja i svesnog kršenja zakona“.