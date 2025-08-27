Vojska Srbije
Vojna parada „Snaga jedinstva“ 20. septembra
Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova
„Ministar prosvete je doneo odluku da za v. d. direktora imenuje osoba protiv koje se vodio disciplinski postupak i doneta je odluka o prekidu radnog odnosa zbog napada i pretnji roditeljima i zaposlenima“, ističe Forum
Forum srednjih stručnih škola upozorio je da se u Vazduhoplovnoj akademiji, „jednoj od najboljih stručnih škola u Srbiji, dešavaju nezakonite i nedopustive radnje koje ozbiljno ugrožavaju rad ustanove, interese učenika i prava zaposlenih“.
„Iako su u postupku izbora direktora ispoštovani svi pozitivni propisi Republike Srbije, što je potvrdila i Republička prosvetna inspekcija, ministar prosvete je doneo odluku da za vršioca dužnosti direktora imenuje osobu protiv koje se vodio disciplinski postupak i doneta je odluka o prekidu radnog odnosa zbog napada i pretnji roditeljima i zaposlenima“, ističe Forum.
Tim činom ministra su, po oceni Foruma „grubo povređene odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, poništena je zakonita odluka Školskog odbora i prekršeni principi pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom“, a istovremeno su „dovedeni u pitanje ugled škole, kvalitet nastave i stabilnost početka nove školske godine“.
„Očigledni lični i partikularni interesi“
„Forum srednjih stručnih škola sa indignacijom konstatuje da se radi o očiglednom primeru zloupotrebe položaja i kršenja zakona, jer nije postojao nikakav pravni osnov da se odbije kandidat Goran Cvijović, koji je bio jedini, dobio jednoglasnu podršku školskog odbora i zaposlenih, i čija je kandidatura potvrđena kao zakonita“, navodi Forum.
Po oceni Foruma, „očigledno je da se iza te odluke kriju lični i partikularni interesi, a ne briga za znanje, stručnost i budućnost tehničara koje ova škola obrazuje“.
Zato Forum zahteva „hitno preispitivanje odluke ministra i poništavanje nezakonitog imenovanja v.d. direktora; imenovanje zakonito izabranog kandidata u skladu sa odlukom Školskog odbora i nalazom prosvetne inspekcije i pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti zbog zloupotrebe ovlašćenja i svesnog kršenja zakona“.
Četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata, Pavlu Đurišiću podignut je spomenik kod Berana. Na koji način se iz ovog primera vidi odnos moći države i crkve?
„Beograd je jedini glavni grad u Evropi u kome se fekalije, ulja i industrijske otpadne vode izlivaju bez prerade u reke, a pola miliona Beograđana nije ni priključeno na kanalizacionu mrežu“, kaže Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović
„NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović
„Laboratorijski rezultati su pokazali uobičajen nivo neorganskih materija u zemljištu, koji je u proseku čak deset puta niži od remedijacione vrednosti“, kazao je menadžer tog projekta „Marina Dorćol“ Đorđe Lukić
