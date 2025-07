Žene u Srbiji su i dalje najnebezbednije u sopstvenom domu. Za 24 sata u zemlji su se dogodila dva femicida.

U Bajinoj Bašti muškarac je ubio bivšu suprugu i njihovo dete, a potom izvršio samoubistvo. Kako su rekli meštani, ubijena žena je i ranije prijavljivala da je trpela nasilje od tadašnjeg supruga. Intervenisao je i Centar za socijalni rad.

Još jedan femicid dogodio se u okolini Niša. Zbog sumnje da je izvršio ubistvo uhapšen je stariji muškarac. Sumnja se da je ubio suprugu, a njemu je određeno zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu i biti saslušan pred višim javnim tužiocem. Iz policije su saopštili da se sumnja da je on ujutru, u okolini Niša, nožem usmrtio svoju sedamdesetčetvorogodišnju suprugu.

Zbog tragedije u selu kod Bajine Bašte, predsednik opštine doneo je odluku da se 22. jul proglasi danom žalosti na toj teritoriji.

„Ovo su situacije koje se nikada ne dešavaju iznenadno, jer su ovo situacije u kojima su žene koje su ubijene nekada mesecima, pa i godinama trpele nasilje, a često je to nasilje i bilo prijavljivano. Međutim, zbog neodgovarajućeg odgovora institucija, zato što nisu reagovali dovoljno brzo i dovoljno efikasno, mi imamo ovakve posledice“, rekla je zamenica direktorke Sigurne kuće u Beogradu Mina Grašić za RTS.

Sve monstruoznije brojke

Iz Sigurne kuće navode da ukoliko se statistika ubistva žena nastavi, do kraja godine može doći do većeg broja femicida u odnosu na 2024. godinu. U poslednjih deset godina zabeleženo je više od 300 femicida, pokazuju podaci organizacije Autonomni ženski centar. Većina njih ubijena je u svom domu, gde su živele same ili sa partnerima.

Srbija, u odnosu na broj stanovnika, beleži tri puta više ubistava žena nego Italija i dvostruko više slučajeva od susedne Hrvatske.

Šta je femicid?

Svetska zdravstvena organizacija definiše femicid kao „ubistvo žena zato što su žene“, a UN kao „ubistvo žena i devojčica povezano sa polom“.

Neke zemlje usvojile su posebne zakone prema kojima je femicid krivično delo, dok u mnogim drugim zemljama ova reč nije u širokoj upotrebi, ali je sve više prihvataju aktivisti koji se bore protiv rodno zasnovanog nasilja.

Prijava nasilja

Policija: 192

Prijava nasilja u porodici (MUP): 0800-100-600

Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu: 0800-10-10-10, besplatan poziv radnim danima od 10 do 20h

Sigurna ženska kuća Novi Sad, CSR: 021/64-65-746, svakog dana od 00 do 24h

Novi Sad „Iz kruga Vojvodina“: 021/447-040, 066/447-040, 0800-10-10-10 radnim danima 09 – 16h

Autonomni ženski centar – SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja: 0800 100 007, od 10 do 20h

Ženski centar SOS telefon protiv nasilja nad ženama i decom: 2645-328, radnim danima od 10 do 20 časova

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja: 3626-006, od 14 do 18 časova

SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj“: 0800-123456, besplatni i poverljivi pozivi, 24 časa dnevno