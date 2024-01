Koliko bi trajalo, koliko bi koštalo, od kada bi se služio vojni rok, sve to treba da dostave do 1. maja, pa ću ja sa svojim vojnim kabinetom donositi konačnu odluku, rekao je predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dogovor da mu Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane do 1. maja dostave sve predloge koji bi se ticali ponovnog uvođenja redovnog služenja vojnog roka.

„Koliko bi trajalo, koliko bi koštalo, od kada bi se služio vojni rok, sve to treba da dostave do 1. maja, pa ću ja sa svojim vojnim kabinetom donositi konačnu odluku“, rekao je Vučić.

Ukoliko odluka bude pozitivna, kako je Vučić dodao, onda bi se sa tim predlogom išlo pred Skupštinu Srbiju.

Da je mnogo pitanja na koja bi trebalo dobiti odgovore pre nego što bude doneta konačna odluka o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka, „Vreme“ je i više navrata pisalo.

Propale kasarne i manjak podoficira

Tako je povodom januarske najave – još jedne u dugačkom nizu – mogućeg vraćanja obaveznog vojnog roka, vojna analitičarka Katarina Đokić za „Vreme“ rekla da su kasarne u lošem stanju, da ih je neophodno obnoviti i da ta infrastruktura košta:

„Tokom reforme sistema odbrane u prvoj deceniji ovog veka broj jedinica je smanjen, pa je veliki broj vojnih objekata – dakle i kasarni – stavljen van upotrebe. Iako, uprkos tadašnjim planovima, većina kasarni nije prodata ili razmenjena, one stoje zapuštene već 20 godina i potrebno je uložiti mnogo u njihovu obnovu. To je već započeto u Loznici, bilo je najava da će se obnoviti neka garnizonska mesta u istočnoj Srbiji, pa čak i napraviti potpuno nova kasarna u Priboju, ali ne vidimo da se tu nešto dešava u praksi.“

Ministarstvo odbrane budžetira poslednjih godina projekat obnove vojnih objekata, ali tu je reč o relativno malim sredstvima.

Đokić kaže, međutim, da je veći problem zapravo raspoloživost podoficirskog kadra koji bi, u slučaju vraćanja vojnog roka, trebalo da obučava toliki broj vojnika.

Manjak oficirskog i podoficira je ozbiljno pitanje, kaže i dodaje: „Više ne možemo da procenimo koliki je odliv kadrova jer se naredbe o prestanku službe ne objavljuju u Službenom vojnom listu, što može samo da zamaskira problem.“

Priznanje kolapsa

Za stručnjake je ideja o vraćanju vojnog roka priznanje kolapsa profesionalne vojske u naprednjačkoj eri.

Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić ocenio je da niko iz vlasti ne želi da preuzme odgovornost za razaranje Vojske Srbije kao institucije i zbog toga sada pokušavaju da vrate obavezni vojni rok.

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da bi bilo dobro da zaživi inicijativa za obavezno služenje vojnog roka u Srbiji, ali da ljudi koji to treba da sprovedu nisu dorasli zadatku.

Dodao je da su četiri meseca kratak rok za obuku i da je iskustvo u drugim zemljama pokazalo da je potrebno da vojni rok traje barem šest meseci.

„Predlog da vojni rok traje do četiri meseca deluje mi kao kompromis između prepoznavanja potrebe Vojske Srbije i želje da se napravi što manja negativna reakcija u javnom mnjenju“, objasnio je vojni analitičar.

Za penzionisanog brigadnog generala avijacije Sretu Malinovića najava vraćanja obaveznog vojnog roka je na neki način gašenje požara.

„Ovo nije pitanje dnevne politike, hoćemo li ili nećemo. Ovo je pre svega iznuđen potez zbog stanja popunjenosti sastava Vojske Srbije“, rekao je ranije za Malinović za „Vreme”.

Šta kažu mladi?

Ukupno 16 zemalja u Evropi ima obavezu služenja vojnog roka, ali samo manji broj ima pravu obavezu sa potencijalnim krivičnim sankcijama za one koji se ne odazovu na poziv.

Vojske uglavnom imaju dovoljan broj dobrovoljaca. Najstroži sistem ima Grčka, a najliberalniji Švedska i Danska.

Pored Srbije, i Hrvatska, kao i druge države Evrope koketiraju sa ponovnim uvođenjem vojnog roka. Ali, šta kažu oni koji bi trebalo da idu u vojsku?

Jedna sveža anketa pokazuje da obavezni rok podržava 52 odsto Nemaca, dok je 32 odsto protiv. Doduše, što su ispitanici stariji, to su gorljiviji u podršci služenju vojske.

Omladina na ulicama Berlina daje različite odgovore u anketi Dojče Velea: „Mislim da svi treba da postanu vojnici od 18 godina pa nadalje, jer mi ovde trenutno imamo veoma malo vojnika“, kaže jedan mladić.

Drugi navodi da je sumanuto da ljudi idu u vojsku kako bi se kasnije ubijali u ratovima koje neko organizuje iz udobne kancelarije. „Možda da uvedemo ponovo dvoboje? Neka (ti iz kancelarija) ubijaju jedni druge, a ostali ljudi neka žive slobodno“, kaže on.

Vojni analitičar Vlade Radulović kaže da, osim realnih problema, razlog za stalnu priču o vojnom roku treba tražiti i u politici. „To je često jeftini marketing, posebno u regionu Balkana. Lepo je pokretati teme naoružanja i vojske jer to raspaljuje emocije kod birača.“

Jaki na rečima, ali…

Prema dostupnim anketama, preko dve trećine ljudi u Srbiji podržava služenje vojnog roka. To podržava čak i većina mladih. Tako je pre nekoliko godina kružilo istraživanje agencije Haus of vin prema kojem se 72,5 odsto mladih (17 do 30 godina) izjasnilo za obaveznu vojsku.

Radulović smatra da se medijska matrica u Srbiji ponavlja: stalno se govori da, eto, i mladi podržavaju obavezni rok.

„Ali, pitajte njih konkretno da li bi oni išli? Ili, kad neko ima 27 godina, pitajte ga zašto nije već služio dobrovoljno, a mogao je?“, naglašava Radulović.

Kako kaže, postoji realna bojazan da bi deo mladih mogao da izbegne obavezno služenje vojnog roka. Ili pribavljanjem alibija od lekara, što se i ranije radilo, ili čak iseljenjem iz zemlje.

Zato, smatra Radulović, valja biti oprezan i postepeno popularizovati vojsku, privoleti sve više mladih da služe dobrovoljno, pre nego što se uvede neka obaveza.