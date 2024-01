I u petak avioni kasne u polasku sa beogradskog aerodroma, neki i po više od sat vremena.

Tako se nastavlja neprijatna sedmica za putnike, nakon što su u ponedeljak i utorak letovi kasnili i po četiri ili pet sati, a neki su bili i otkazani.

Iako su na aerodromu ranije za „Vreme“ rekli da odleđuju avione punom parom, ali da se kašnjenja ne daju sprečiti, sada i Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije krivca za kašnjenje vidi u operatoru aerodroma.

U saopštenju Direktorata se navodi da francuska kompanija Vansi, kao operater aerodroma, „nije preduzela odgovarajuće mere za odleđivanje i sprečavanje smrzavanja aviona“.

Direktorat je naložio da se hitno povuku potezi koji bi omogućili pouzdan vazdušni saobraćaj, dodaje se.

Nevolja je led

Još u ponedeljak je nacionalna kompanija Er Srbija kao razlog velikih kašnjenja navela „smanjene kapacitete“ aerodroma za odleđivanje. Izvori „Vremena“ rekli su nezvanično da je u pogonu bila samo jedna stanica, to jest kamion za prskanje aviona.

No, na aerodromu su to demantovali, navodeći da je u upotrebi pet do šest vozila za odleđivanje.

„Usluga odleđivanja i sprečavanja zaleđivanja aviona radi u punom kapacitetu, sve u skladu sa redom letenja avio-kompanija“, naveo je portparol aerodroma Nikola Đukić za „Vreme“.

Kašnjenja neizbežna?

Kako je rekao portparol, zimi se i inače stvari na aerodromu obavljaju sporije, a na kašnjenje utiče i vreme potrebno za odleđivanje kao i kašnjenje aviona sa drugih aerodroma.

„Aerodrom ‘Nikola Tesla’ inače raspolaže dovoljnim kapacitetima za istovremeno obavljanje operacija odleđivanja više letova u isto vreme, ali nije u prilici da u potpunosti spreči kašnjenja iz navedenih razloga“, navodi Đukić.

Kad je mraz, sa aviona se prskanjem posebnih hemikalija uklanja led, a potom prska sloj koji treba da odloži formiranje novog leda.

Kako su u ranijem tekstu vazduhoplovnog portala Tango Six objasnili stručnjaci sa beogradskog aerodroma, proces traje pet do deset minuta po avionu.

Podsećamo, francuski Vansi koji upravlja nizom aerodroma, dobio je pre pet godina koncesiju na aerodrom „Nikola Tesla“ koja traje četvrt veka.