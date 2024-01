Mraz i sneg koji su u ponedeljak pomerili skoro sve letove sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ držaće Srbiju i narednih dana. U ponedeljak je par letova otkazano, ostali su kasnili, poneki i više sati, a to se prelilo i na utorak.

Ujutru su po više sati kasnili odlasci Er Srbije za Kopenhagen, Amsterdam, Stokholm, Milano, Barselonu i Berlin.

Odleđivanje u „punom kapacitetu“

Nevolja je u odleđivanju aviona. Kako je „Vreme“ pisalo u ponedeljak, izvori nezvanično kažu da je u pogonu bila samo jedna stanica, to jest kamion za prskanje aviona.

I nacionalna kompanija Er Srbije je, izvinjavajući se putnicima, pomenula kao razlog „smanjene kapacitete“ aerodroma za odleđivanje.

No, na aerodromu to demantuju, navodeći da je u ponedeljak u upotrebi bilo pet do šest vozila za odleđivanje.

„Usluga odleđivanja i sprečavanja zaleđivanja aviona radi u punom kapacitetu, sve u skladu sa redom letenja avio-kompanija“, navodi portparol aerodroma Nikola Đukić za „Vreme“.

Kašnjenja neumitna

Kako kaže portparol, zimi se i inače stvari na aerodromu obavljaju sporije, a na kašnjenje utiče i vreme potrebno za odleđivanje kao i kašnjenje aviona sa drugih aerodroma.

„Aerodrom ‘Nikola Tesla’ inače raspolaže dovoljnim kapacitetima za istovremeno obavljanje operacija odleđivanja više letova u isto vreme, ali nije u prilici da u potpunosti spreči kašnjenja iz navedenih razloga“, navodi Đukić.

Kad je mraz, sa aviona se prskanjem posebnih hemikalija uklanja led, a potom prska sloj koji treba da odloži formiranje novog leda.

Kako su u ranijem tekstu vazduhoplovnog portala Tango Six objasnili stručnjaci sa beogradskog aerodroma, proces traje pet do deset minuta po avionu.

N.R.