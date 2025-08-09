Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uspešno je uklonjena sa gradilišta Beograda na vodi. Sledi transport ka Deliblatskoj peščari, gde će biti uništena

Avio-bomba iz Drugog svetskog rata pronađena kod Beograda na vodi uspešno je uklonjena i transportuje ka Deliblatskoj peščari, gde će biti bezbedno uništena, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije počeli su u subotu (9. avgust) oko sedam sati uklanjanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu Beograda na vodi, navodi Tanjug.

Izvučena bomba će, najverovatnije, biti transportovana preko Gazele, pa dalje preko Pupinovog mosta, obilaznicom prema Pančevu da bi u okolini Kovina bila uništena.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je ranije građane u okolini gradilišta Beograda na vodi, kod Tržnog centra Galerija i zgrada u delovima ulica Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove, podseća RTS.

Preporuka je bila i da, ukoliko to nije izvodljivo, otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme su obezbeđivali pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma, saopštio je ranije Dačić.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.