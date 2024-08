Povodom tvrdnji u jutarnjem programu televizije Pinku od 1. avgusta da Biro za društvena istraživanja (BIRODI) izmišlja istraživanja, BIRODI je javnosti predstavio istraživanje “Pregled medijskih priloga o litijumu u jutarnjim programima televizija Pink, Prva i Happy i političkih emisija TV sa nacionalnim pokrivanjem jun i jul 2024”.

Prema statistikama reč litijum u junu se u analiziranim prilozima pojavila 330, a u julu 1045 puta.

Pinkova hajka na BIRODI

BIRODI je nakon tvrdnji televizije Pink saopštio da je to „nastavak Pinkove hajke“, koji je, po njihovoj oceni, usledio dan nakon što je prijavio REM-u tri televizije sa nacionalnim pokrivanjem – RTS, Pink i Prva, da su prekršile Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, jer u centralnim informativnim emisijama nisu izvestile o protestima protivnika otvaranja rudnika litijima, prenosi N1.

„Ovo je nastavak Pinkove hajke protiv BIRODI koja je počela u februaru ove godine o čemu smo napravili izveštaj pod nazivom Suspendovanje demokratske javnosti – slučaj BIRODI. Tada smo zatražili da državni organi i tela u skladu sa svojim nadležnostima sankcionišu TV Pink i time garantuju slobodu govora i izražavanja garantovanu članom 46 Ustava Republike Srbije“, navodi se u saopštenju.

Rezultati izveštaja

U istraživanju “Pregled medijskih priloga o litijumu” pokrivene su televizije sa nacionalnom pokrivenošću od 1. juna do 31. jula.

Samo neki od primera su jutarnji program televizije Pink “Novo Jutro” sa Predragom Sarapom, gost je bio Vladimir Đukanović koji je rekao: “Deklaracija ne zanima nikog bar u skupštini dobro od strane opozicije nikog ne zanima kao što ih inače ne zanima čitava ta tematika borbe za prava srpskog naroda uopšte u regionu njima je jedina jedna jedina tema koja im inače preostala i to ljudima treba da pojasnim ja ću pokušati da ovde detaljno objasnim o čemu se radi jedina tema na kojoj pokušavaju da dođu do nekog benefita je litijum zato što je to jedino što im je još preostalo izgubili su na svim poljima ne”.

Na Prvoj televiziji, takođe jutarnji program na prelistavanju štampe sa Nikolom Vrzićem i Zoranom Milosavljevićem, između ostalog, rečeno je: “Raturu nevladinih organizacija spomenutog usa medija i tako dalje razređene te sisteme delovanja ali da li su jedini koji upravljaju tokom događaja apsolutno ne i kako vreme bude odmicalo uveren sam bivaće sve slabije i slabije to je ono što je najvažniji zaključak za sve a inače suština ovoga oko venecuele kao i bolivija pre toga da je pokušan državni udar je bitka za njihove resurse litijum u boliviji venecuela nafta takođe litin dakle potpuno jasno hoće da opljačkaju te zemlje i onda ne biraju”.

Dalje, treća televizija na kojoj je BIRODI sproveo istraživanje je televizija Happy, emisija “Dobro jutro Srbijo” sa Nebojšom Bakarec, u emisiji je rečeno: “Crnoj Gori jedan deo vlasti uh Crne Gore se protivi ovome i naravno snažna opozicija i sve druge snage mediji u celom ovoj da kažem delu neprijateljskog regiona kao što svi oni prave hajku i zbog ove deklaracije pogotovo kada je bio svesrpski sabor prave recimo hajku i to je hibridni rat protiv iskopavanja litijuma združeno isti isti mediji iste stranke sve isto”.