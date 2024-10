Stari železnički most je još jedan objekat koji će zasijati do Ekspa, najavila je kompanija „Beograd na vodi“, opisujući ga kao buduću atrakciju

Samo što je predsednik Aleksandar Vučić otvarajući hotel u Beogradu na vodi najavio da će Stari železnički most postati pešački, našao se na spisku projekata koji bi trebalo da budu realizovani do 2027. godine, i objavljeno je kako će sve to da izgleda.

Stari železnički most se ne koristi od 2018. godine, kada je zatvaranjem nekadašnje Glavne železničke stanice u Savskoj ulici izgubio namenu. Preko njega je 30. juna 2018. prešla poslednja putnička kompozicija sa tadašnje Glavne železničke stanice ka Budimpešti.

Dugačak je 350 metara, a visok 12. Ovog avgusta je napunio 140 godina.

Sada je kompanija „Beograd na vodi“ odlučila da ga preuredi.

Stari železnički most se nalazi u blizini Beogradskog sajma, dakle na teritoriji Beograda na vodi, i odlučeno je da se transformiše u pešačku vezu između dve obale Save. Ispitivanja su pokazala da most u potpunosti može da ispuni svoju novu namenu – naveli su u ovom preduzeću, a prenosi „Politika“.

Na novobeogradskoj strani, na most će se ulaziti kroz novi park, a predviđeno je da on bude deo budućeg šetališta koje povezuje Novi Beograd sa Bulevarom vojvode Mišića i, dalje, sa Topčiderom. Najavljeni su vidikovci, kako bi ljudi uživali u pogledu. Biće to atrakcija, kažu iz „Beograda na vodi“.