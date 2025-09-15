Jelena Karleuša trebalo je u nedelju da nastupi u sklopu manifestacije „Smederevske jeseni“. Umesto nje zapevali su, međutim građani, i to „ko ne skače, taj je ćaci“

Nakon debakla u Loznici sredinom avgusta, odakle je pobegla glavom bez obzira, Jelena Karleuša odustala je u nedelju i od nastupa na „Smederevskim jesenima“, tradicionalnoj turističko-poljošprivrednoj manifestaciji.

Smederevci su se u velikom broju okupili oko bine na Trgu Republike, kako bi sprečili njen koncert, prenosi Nova.rs.

Pošto su jedno sat vremena zviždali i pevali „ko ne skače, taj je ćaci“, Karleuša je glavom bez obzira napustila trg. Nije ni pokušala da se popne na binu.

Neki ljudi su potom trčali za vozilom, pretpostavljajući da se pevačica nalazila u njemu.

Karleuša protiv studenata – i Đokovića

Estradna pojava Karleuša se građanima koji protestuju protiv režima Aleksandra Vučića i Studentima u blokadi zamerila svojim izjavama i objavama na društvenim mrežama u kojima poručuje manje-više isto što i Informer. „Blokaderi institucija nikako da shvate da je njihovo sklanjanje, prebijanje, hapšenje – legitimna stvar u svakoj državi na planeti“, poručila je Karleuša u junu.

Zbog toga što je Novak Đoković „pumpanjem“ proslavljao pobede na Vimbldomu, Karleuša se na njega okomila objavom: „Sportista koji na terenu meša politiku u sport nije sportista. Sportista koji podržava nasilje i bezakonje u sopstvenoj zemlji nije sportista. Sportista koji u sport meša i politiku i sopstvenu i tuđu decu, huška tuđu decu da ne idu u školu dok njegova idu u privatnu – nije dobar čovek. Jer dobro udarati, bacati, šutirati loptu ne znači i biti dobar čovek“.

Dok je policija bez ikakvog razloga brutalno mlatila i hapsila građane na protestima, Karleuša je stala na stranu policije. I tako dalje.

Sve u svemu, upregnuta je u ponom kapacitetu u režimsku mašineriju protiv „blokadera-terorista“, pa nije ni čudo što nije dobrodošla širom Srbije. Nagrađane je tako što ju je Željko Mitrović ponovo vratio na televiziju Pink.

Kriza u društvu ovog leta se prelila i na gotovo sve festivale. Naprednački organizatori su otkazivali su nastupe izvođačima koji su podržali studentske protetse, a potom su mnogi sami otkazali tezge iz solidarnosti sa kolegama. Sve u svemu, festivali su zvrjali prazni.