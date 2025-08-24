Grad Beograd duguje zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi Beograd pet plata, njihov problem nije bio na dnevnom redu poslednjih šest sednica, a neće biti ni na septembarskoj. Gradonačelnik Šapić i ministar Lončar ćute

Grad Beograd zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi Beograd duguje pet plata, resorno ministarstvo na to ne reaguje, zbog čega se ova ustanova primarne zdravstvene zaštite nalazi „na poslednjoj nozi preživljavanja“, navodi se u saopštenju Sindikata „Opstanak“ i zaposlenih u Apoteci koje prenosi N1.

“Pet plata se duguje zaposlenima. Zamislite sada da svi koji rade ne primaju platu pet meseci? Koliko zakona se krši i zašto institucije ne reaguju? Zašto gradonačelnik ne reaguje? Da li su jedino bitni autobusi, njihova boja, fontane i urbanistički planovi? Šta ćete kada ne bude lekova za vas i vašu decu? Praviti nas ponovo od pepela? Toga neće više biti”, upozorili su zaposleni u saopštenju.

Ističu da se ovo pitanje nije našlo na dnevnom redu poslednjih šest sednica Skupštine grada, a znaju da se neće naći ni na septembarskoj skupštini.

Pri tom, Zakon o zdravstvenoj zaštiti određuje i vremenske rokove za rešavanje problema zdravstvene ustanove iz Plana mreže, tvrde zaposleni.

„Te zakone nismo doneli mi već Skupština, a upravo ona ih ignoriše, dok Zakon o apotekarskoj delatnosti nije ni dospeo do dnevnog reda. Ministarstvo je adresa za rešavanje problema i prenos osnivačkih prava ako je Grad u nemogućnosti isplate dugova prema poveriocima Apoteke Beograd. I šta ćemo sad? Da li je bitno zakonsko rešenje ili je gašenje Apoteke Beograd cilj?“, pitaju zaposleni.

Oni u saopštenju navode da privatni apotekarski lanci ne mogu da obezbede sve potrebe stanovništva, a ministra zdravlja Zlatibora Lončara su pitali „kako može da ignoriše kolege zdravstvene radnike i ne poštuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti“.

