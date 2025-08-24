Aviosaobraćaj

23.avgust 2025. K. S.

Izveštaj o letu za Dizeldorf: Pogrešne odluke posade dovele do udesa

Posada aviona donela niz pogrešnih odluka koje su dovele do udarca repa aviona o travnatu podlogu, a potom i u antenu van piste, piše u izveštaju Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju o istrazi udesa aviona na letu za Diseldorf u februaru 2024. na Aerodromu Nikola Tesla

Demokratska unija Roma

22.avgust 2025. N. M.

DUR: Nemojte da uvozite Marokance, obučite Rome da rade u Fijatu

Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) Salih Saitović je povodom najava da će Srbija uvoziti radnu snagu iz inostranstva za potrebe fabrike Stelantis u Kragujevcu, pozvao državu da se „fokusira na obrazovanje i zapošljavanje domaćih Roma“