Lider niške opozicije ponovo je odbacio mogućnost protesta u Nišu jer da to ne bi ništa promenilo. Ne kaže, međutim, kako misli nešto da promeni, jer vlast ne haje za optužbe da su izbori grubo pokradeni

Dr Dragan Milić, čija grupa građana je na izborima u Nišu dobila najveću podršku građana među opozicionim strankama, izjavio je više od mesec dana posle lokalnih izbora da su u Nišu opozicione liste osvojile 3332 glasa više nego lista sa imenom Aleksandra Vučića i da će nastaviti da se za pobedu bore legalnim sredstvima, preneo je N1.

Opet je je ponovio iste stvari, koje priča sve vreme, a jkoje ništa ne menjaju.

„GIK nas je častio sa 18 glasova, ali mi to ne prihvatimo, naš rezultat kaže 3332, to je bila nesumnjiva pobeda i tu pobedu nijedan mađioničar ne može da pretvori u poraz“, ponovio je Milić po ko zna koji put na konferenciji za novinare u Nišu.

On je rekao i da su se okupili kako bi se videlo kakav će biti sled reakcija opozicije ako sud nastavi sa kršenjem zahteva.

„U osnovi su dva puta: prvi je da prihvatimo odluku suda i da kažemo ‘to je to’, što se nikada neće desiti, mi pokradene izbore prihvatiti nećemo. Ne zato što to ne želimo, već zato što nemamo prava na to. Tu ideju ljudi koji su se javljali sa savetima da prihvatimo rezultate, nećemo usvojiti“, naglasio je Milić.

Drugi predlog je, kako je rekao, da se počne s nekim demonstracijama.

„Koje bi kao nešto promenile. Pitam šta, demonstracije gde, s kojim ciljem, koliko dugo, i kako da se realizuje? Mi smo pozvali ljude da izađu na proteste, skupili smo se 5000, 10.000 i šta dalje, je l’ upadamo u skupštinu grada, u GIK, u policiju? Kako da ih nateramo da promene svoje mišljenje? To je loš put“, ocenio je.

Prema rečima Milića, ti „dobronamerni saveti“ dolaze iz Beograda, to jet, on je samo za „put kroz institucije“ koje su nebrojeno puta dokazala da su pod kontrolom SNS-a i da ne haju za činjenice i dokaze.

„Oni kažu da oni to tako vide iz Beograda. Pa drugari, mi to tako ne prihvatamo u Nišu. Razumem da mi imamo jednu barijeru, zove se Ikea, i tu negde nastaje distorzija slike. Podsećam te dobronamerne da sve te savete koje nam daju, da nisu bili dobri u Beogradu. Ili su možda pobedili na Starom gradu, Voždovcu, Novom Beogradu? Ili je taj način delovanja bio malo pogrešan. Ili je SNS najviše dosadio nama Nišlijama“, poručio je Milić, s tim što ni u Nišu opozicija nije pobedila, dok to GIK ne potvrdi.

„Postupak protiv sudija koji su doneli skandaloznu odluku“

On je kazao i da će nastaviti da brane pobedu legalnim putem, a nije rekao da li će tim „legalnim putem“ nastaviti da idu, recimo, dok se ne završi Ekspo.

„Pokrenućemo postupak protiv sudija koji su doneli ovu skandaloznu odluku, koja je neprimerena i koji su pogazili sudsku čast. Trebalo je da sude u skladu sa zakonom a ne sa željama političara“, rekao je Milić.

Prema rečima Milića, nimalo novim, najveći gaf koji se desio jda „nema ponovljenih izbora na mestima 10. i 18“.

„Pogotovo na mestu broj 10, gde je i sud sam utvrdio da je došlo do falsifikata, ali je rekao da taj falsifikat nije bitan. Sud je sramnom odlukom ne samo abolirao falsifikatora, nego su omogućili i odobrili sve buduće falsifikate na izborima u Srbiji. Je l’ to ta poruka. Pa dogovorite se drugari koja je ta cifra bitna kada je falsifikat u pitanju. Da li 3.500 falsifikovanih glasova nije bitno, a 7.000 je bitno“, upitao je Milić.

Milić kaže da će nastaviti pravnu borbu.

„Predstoji nam dalja borba pred Ustavnim sudom, a kada to iscrpimo, idemo dalje, koliko bude potrebno, dok ne iscrpimo sve mehanizme. Primer kako da radimo dala nam je SNS 2012. godine, i u vesti gde se kaže da SNS podnosi prijave zbog izborne krađe, u Kruševcu prijave protiv NN lica, izjavio je tada Tomislav Nikolić. U nastavku vesti se kaže – tim povodom SNS se obratio američkoj i ruskoj ambasadi, OEBS-u, delegaciji EU u Beogradu, rekao je Nikolić i dodao da će u ponedeljak tim povodom razgovarati sa ambasadorkom SAD u Beogradu Meri Vorlik“, naveo je Milić.

Kako je rekao, tu se vidi „recept“ koji nudi SNS.

„To je valjda put da dođete do vlasti, da podnesete krivičnu prijavu protiv NN lica, ali je razlika što mi nećemo ići u američku ili rusku ambasadu, vec ćemo tražiti odgovor kroz institucije Srbije“, rekao je Milić.

S tim što vlast aleksandar Vučića uživa podršku i SAD i Rusije i nema nagoveštaja da bi to bez obzira na bilo kakvu krađu izbora moglo da se promeni, a i inače je svejedno šta o tome misli Moskva.

Dva nedopustiva prekršaja

Milić navodi dva nedopustiva prekršaja vlasti i institucija u Nišu.

„Prvi prekršaj koji je nedopustiv je izborno mesto 10, gde nisu ponovljeni izbori, jer se niški SNS uplašio gubitka vlasti. Jer bi u slučaju ponavljanja, listi ‘Biramo’ bilo potrebno nekoliko stotina glasova kako bi dobila novi mandat, a SNS bi izgubila jedan mandat. I došli bi do 31 prema 29 mandata u korist opozicije. Oni su se uplašili i jednostavno pokušali, i našli način kako da spreče ponavljanje izbora, tamo gde je izveštaj falsifikovan“, pojasnio je Milić.

Prema njegovim rečima, to što se radi je „velika bruka“.

„Ne znam da li se ovo dešava u Pjongjangu, ali je ovo tolika bruka, da date zvanični rezultat, GIK ga prihvati, ali onda se ispostavi da im to ne odgovara“, dodao je.

Druga nedopustiva stvar, prema Miliću, je postojanje fantomske Ruske liste.

„Po kom osnovu Ruska lista nastupa na izborima? Je l’ to kao prva pratilja, pa ako treba upotrebićemo je, a ako ne, nije važno. Da li su ispunjeni uslovi da Ruska stranka može da nastupi na izbnorim u Nišu“, pita Milić.

