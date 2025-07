Dok je predsednik Srbije govorio na Pinku u „Hit tvitu“, nezadovoljni građani su se opet okupili ispred kuće glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića. Vučić ih je uporedio sa čovekom koji je odgovoran za milione smrti.

„Smeta im (Dragana J. Vučićević) jer je hrabar, jer neće da odustane, ali dobro, da znamo koliko Hitlerovih sledbenika imamo. A videćemo kako će Tužilaštvo da reaguje“, rekao je Vučić. „Sramota za gledati, još gore slušati. Rekoh vam, nisu opasni oni koji nisu pročitali nijednu knjigu, već oni koji su pročitali jednu. Kod njih ne postoji ništa veze sa istinom, bilo bi dobro da oni koji su bili hapšeni zbog Verana Matića, da im se to briše, jer su to dvostruki aršini. Ako je na našoj strani može i da ubija ljude, ali u takvo vreme živimo, vreme u kom se stid povukao pred neznanjem, i u kojem moramo da im se suprotstavimo.“

Vučić je reagovao i na izjave Bojana Pajtića i Žarka Koraća, nakon blokade ispred zgrade gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina.

„Bojan Pajtić je jedan od glavnih blokadera u Srbiji, oni su nosioci separatistički misli“, dodao je. „Govore da bi oni išli da tuku, a samo drugome stavljaju to u usta. Ali hajde krenite to da radite, samo da vidimo dokle ćete da stignete, ali nećemo im to reći, samo hoćemo da lepo žive kao što su dosad živeli, da varaju narod i decu, da imaju para koliko hoće, da idu na more po četiri puta dnevno, što hoćete da bijete nekoga? Za manje od 2 meseca će braniti blokadere na ulicama jer kipti bes u narodu, ljudi ne mogu to više da istrpe.“

O rektoru Đokiću

Dodao je i da nije znao da će se specijalna izaslanica Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs sastati sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, ističući da bi je pitao o tome ili se sa njom ne bi ni sreo, označavajući Đokića kao nekoga ko „olajava svoju državu“.

U emisiji je pitao Đokića da li ga je sramota da mu nadležni budu ambasador Emaneuele Žiofre, Karen Pirs „ili oni kojima je ljubio skute u Briselu“, a da mu predsednik njegove države, koji je legalno i legitmno izabran, nije nadležan ni za šta.

„Za šta je precizno Karen Pirs nadležna? Nisi ušao u kancelariju od decembra, što ne kažeš kome si to dao da zauzme fakultet, što nisi zvao policiju da izbaci uljeze iz Rektorata? On ih drži tu, naveo je šef države“, izjavio je Vučić.

Blokade krivi za lošu ekonomiju

„Imamo za 41 odsto manje direktnih stranih investicija“, kaže Vučić. „Trudimo se da ostavimo sve na najvećem nivou, imamo već 50,5 tona zlata, što je već na nivou oko 5 milijardi evra, i najveće devizne rezerve u istoriji zemlje. Inflacija će biti do 4 odsto, i tu ću uskoro da vodim razgovor sa ministarkom Lazarević, da sve držimo na nivou.“

Prema njegovim rečima, u budućnosti će politički aktivizam da prevladava u medijima jer ljudi više neće da gledaju stvari bez, kako je rekao, „ukusa i mirisa”, ali to ne sme da se dešava na RTS-u.

„Zato sam ja kritikovao RTS. To vi imate pravo da radite, to imaju svi drugi, ali niko ne sme da vređa drugoga, ne sme nasilje da podržava, ne sme da podržava rušenje ustavnog poretka”, dodao je Vučić.

Navodeći da ih interesuje samo lično dobro, Vučić kaže da trenutno imaju većinu u Visokom savetu sudstva, ali da ni to neće zauvek da traje.

„Misle da mogu da maltretiraju celu Srbiju i da nepravdu provode. Nisu svi takvi. Najveći deo naših sudija su časni i pošteni, odgovorni ljudi. A da li ih ima ovakvih? Pa naravno da ih ima”, naveo je predsednik.

O Srbiji za 4-5 godina

„Imali smo tešku vlast“, započeo je svoje viđenje prošlosti. „Jer su sve pokrali i ostavili praznu kasu, državu i vlast koja 12 godina nije napravila nijednu bolnicu, kilometar pruge, koja u bolnicama osim linoleuma ništa nije promenila. Teško je porediti se, ali imali smo migrantsku krizu, koronu, paniku u stanovništvu, ukrajinsko-ruski sukob, Izrael – Iran… Radimo i gradimo, nastavljamo da ulažemo u budućnost, sve za naše ljude. Vidim zemlju kao najuspešniju na Zapadnom Balkanu.“

Građani ne treba da strepe, poručuje im još predsednik Srbije.

On je rekao da je nudio i izbore i referendum o svom opstanku na funkciji, ali da su blokaderi sve odbijali i govorili da su izdajnici oni koji na to pristanu.

„Tada sam znao da se suočavamo sa obojenom revolucijom i znao sam da je spolja orkestrirano i plaćeno, rekao je Vučić i dodao da je na stotine zapadnjaka – specijalaca iz Avganistana, Irske i Engleske – bilo po radionicama u Srbiji u proteklih šest meseci“, kazao je on.

Dodao je i da je „120 ljudi maltreiralo“ Zapadnu Srbiju na zlatiborskoj magistrali. Istakao je da su policijske jedinice bile spremne i dodao da im ni minut nije trebao da ih sklone sa puta, ali da nisu reagovali jer nisu želeli da iko bude povređen.

„U Beogradu je 800 ljudi blokiralo most, u šetnji ih je bilo više, oko 1.600, ali pristojni ljudi su se sklonili, jer nisu hteli da blokiraju most. U svakom trenutku smo mogli da ih sklonimo, ali nismo hteli, jer sam brinuo o svakom tom dečaku i devojci, nisam želeo da ih uhapsimo“, objasnio je on.

O pomilovanjima

Navodeći da su mnogi bliski vlasti od početka zamerali što nisu dovoljno reagovali i intervenisali, Vučić je kazao da su morali da se ponašaju odgovorno.

„Mi smo se ponašali odgovorno. Mi moramo da brinemo kao država o svima i o blokaderima i o njihovim porodicama. Ma koliko ludosti i protivzakonitih radnji činili, u skladu sa pravom, normama i sve po zakonu, ali opet moramo da brinemo o njima. I zato sam veliki deo njih i pomilovao i oslobodio od daljeg krivičnog gonjenja“, kazao je predsednik.

Prema njegovim rečima, neki od tih koje je pomilovao su batinaši, neki kriminalci, neki su čak i kriminalci takvog tipa da mu je žao što je takvu grešku ili taj potez napravio.

Kao primer za slučaj u kojem se pokajao što je to uradio, naveo je dekanku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

„Nju sam oslobodio od bilo kakvog nastavka krivičnog gonjenja, tu sam napravio grešku“, kazao je Vučić.