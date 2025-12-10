Dok Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom znatno zaostaje za Albanijom i Crnom Gorom, Aleksandar Vučić pred svoj put za Brisel predlaže da svi zajedno uđu u EU. Vidimo se tamo, poručuje mu Milojko Spajić

Crna Gora bi trebalo da završi pregovore sa Evropskom unijom već naredne godine, Albanija 2027. Srbija, a Srbija u pristupnim pregovorima već godinama tapka u mestu izložena sve oštrijim kritikama Brisela.

Nehajući za to, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred odlazak u Brisel kaže da će predložiti Ursuli Fon der Lajen da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU.

„Ulazak Zapadnog Balkana u celini u EU je najbolja ideja. Ako neko izostane, šta ćete raditi sa tim zemljama? I znam da svi pričaju o usklađenosti, ali ovde se radi ne samo o budućnosti regiona, već o budućnosti Evrope. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi će se bolje osećati, i Albanci i Bosanci… Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniu Kosti i Ursuli fon der Lajen“, rekao je Vučić.

Nije rekao čije su to reakcije dobre na ideju koja potpuno ignoriše stvarnost u kojoj se Srbioja nalazi i na unutrašnjem i na spoljnom planu, kao i njen položaj i bilaterlane odnose u regionu.

Predsednik Srbije će u sredu u Briselu razgovaratai sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog savate Antoniom Koštom. Fon der Lajen je za vreme posete Beogradu sredinom Oktobra Vučiću poručila da je dosta bilo praznih priča i da očekuje od njega da sa reči pređe na dela.

Navijamo da požurite

Po mišljenju predsednika Vlade Crne Gore niko nikoga neće čekati. Milojko Spajić je na društvenim mrežama komentarisao Vučićev predlog:

„Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica.

Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja.“

Godinama se raspravljalo o ulasku u EU zajedno ili odvojeno i prednostima oba modela.

Prethodno je ovo Vučućevo mišljenje izrekao ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

„Najbolje bi bilo da ceo Zapadni Balkan pristupi EU u paketu“, rekao je on u oktobru na Samitu inicijative Brdo-Brioni u Draču, gde je Albanija okupila lidere Zapadnog Balkana.