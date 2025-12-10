Godinu dana od početka blokada
Dok Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom znatno zaostaje za Albanijom i Crnom Gorom, Aleksandar Vučić pred svoj put za Brisel predlaže da svi zajedno uđu u EU. Vidimo se tamo, poručuje mu Milojko Spajić
Crna Gora bi trebalo da završi pregovore sa Evropskom unijom već naredne godine, Albanija 2027. Srbija, a Srbija u pristupnim pregovorima već godinama tapka u mestu izložena sve oštrijim kritikama Brisela.
Nehajući za to, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred odlazak u Brisel kaže da će predložiti Ursuli Fon der Lajen da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU.
„Ulazak Zapadnog Balkana u celini u EU je najbolja ideja. Ako neko izostane, šta ćete raditi sa tim zemljama? I znam da svi pričaju o usklađenosti, ali ovde se radi ne samo o budućnosti regiona, već o budućnosti Evrope. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi će se bolje osećati, i Albanci i Bosanci… Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniu Kosti i Ursuli fon der Lajen“, rekao je Vučić.
Nije rekao čije su to reakcije dobre na ideju koja potpuno ignoriše stvarnost u kojoj se Srbioja nalazi i na unutrašnjem i na spoljnom planu, kao i njen položaj i bilaterlane odnose u regionu.
Predsednik Srbije će u sredu u Briselu razgovaratai sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog savate Antoniom Koštom. Fon der Lajen je za vreme posete Beogradu sredinom Oktobra Vučiću poručila da je dosta bilo praznih priča i da očekuje od njega da sa reči pređe na dela.
Po mišljenju predsednika Vlade Crne Gore niko nikoga neće čekati. Milojko Spajić je na društvenim mrežama komentarisao Vučićev predlog:
„Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica.
Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja.“
Godinama se raspravljalo o ulasku u EU zajedno ili odvojeno i prednostima oba modela.
Prethodno je ovo Vučućevo mišljenje izrekao ministar za evropske integracije Nemanja Starović.
„Najbolje bi bilo da ceo Zapadni Balkan pristupi EU u paketu“, rekao je on u oktobru na Samitu inicijative Brdo-Brioni u Draču, gde je Albanija okupila lidere Zapadnog Balkana.
