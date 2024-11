Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je u petak na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) da ostavka ministra građevinarstva Gorana Vesića povodom nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu ne sme da bude poslednja, ali je ocenio da opoziciju ostavke i ne zanimaju, već je jedino interesuje da se dočepa vlasti.

Vučić je rekao da je Vesić podneo ostavku posle nesreće na novosadskoj Železničkoj stanici, iako za vreme njegovog obavljanja funkcije ministra građevine nije doneta odluka o bilo čemu u vezi sa tim slučajem.

„To ne sme da bude kraj. Pozivam vas da i drugi – zarad političke, objektivne, a ne subjektivne ili krivično-pravno odgovornosti podnesu ostavke – ne zbog toga što neko to traži ili ne traži. Ne interesuju njih ni ostavke, ni bilo šta drugo. Jedino što ih interesuje je da se dočepaju vlasti“, istakao je Vučić, koji je član SNS.

Vučić je rekao da je opozicija prvo zakazala protest za sredu, pa su pomerili za ponedeljak, a ocenio je da su to uradili da bi iskoristili bes građana.

„Znate li zašto? Kažu – ohladiće se ljudi u Srbiji. Nama je potreban bes, a mi ćemo u nedelju na nekoj televiziji da pričamo o besu ljudi i da ih pozovemo da bismo bili mnogo besni na ulicama u ponedeljak. To je njihova filozofija. Oni nemaju nikakvu ideju“, rekao je Vučić o opoziciji.

„SNS nema prave partnere“

Vučić je rekao da SNS nema prave partnere u vladajućoj koaliciji i da joj svi isto žele, ali je izrazio uverenje da će SNS ponovo pobediti na narednim izborima, koji će biti održđani za dve-tri godine.

„Ako mislite da među koalicionim partnertima imate partnere, nemate“, poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, u to se uverio prethodnih nekoliko dana.

„Sve nam isto žele, kao i oni koji žele naše glave, ali ne političke glave“, kazao je Vučić.

Vučić je poručio članovima GO SNS da se spreme za izbore koji će, kako je naveo, biti krajem 2026. ili početkom 2027.

Poručio je da će izbori biti za dve-tri godine i da će SNS pobediti i, kako je naveo, počistiti sve kao što je to Donald Tramp uradio na aktuelnim predsedničkim izborima.

„Borba od kuće do kuće, od vrata do vrata do vrata. U borbu do pobede! Živela Srbija“, zaključio je Vučić.

