Na Andrićevom vencu se nastavlja audijencija kod predsednika Aleksandra Vučića koji će – takva je procedura – posle tih konsultacija odlučiti kome da „poveri“ sastavljanje nove Vlade.

Ovog ponedeljka u 10 časova Vučić prima predstavnike liste Socijalističke partije Srbije, a onda od 12:30 i liste Srpske napredne stranke koja je nosila njegovo ime.

Tokom vikenda je Vučić partiji, čiji formalno nije ni predsednik, bio predložio ponavljanje izbora u Beogradu što je stranka smesta usvojila.

Tako nekako izgledaju i konsultacije u Vučićevoj eri, on odluku ionako donosi sam, ali formalno razgovara sa „svima“. To jest, barem sa onima koji su „državotvorni“.

Jer, niko sa liste „Srbija protiv nasilja“ i liste koalicije NADA nije želeo na fingirane konsultacije kod Vučića.

Lagane konsultacije

Vučić te konsultacije održava u laganom tempu, već punih nedelju dana.

Tako su u Predsedništvu do sada bili predstavnici liste „Politička borba Albanaca se nastavlja-Šaip Kamberi“ i „Ruska stranka-Slobodan Nikolić“, potom Saveza vojvođanskih Mađara i liste Usame Zukorlića, a onda i ljudi Branimira Nestorovića.

Prema zakonu, predsednik Republike predlaže Skupštini kandidata za predsednika vlade koji ga uveri može da obezbedi većinu.

U Srbiji je taj ceo postupak puka formalnost, s obzirom da nikakvih nedoumica oko većine nema, a da njome upravlja upravo predsednik Vučić.

Ko će biti premijer?

Jedina dilema je kako je Vučić ovoga puta poređao figure u Vladi, hoće li premijerka ostati Ana Brnabić ili će to biti Siniša Mali ili Miloš Vučević, kakva je uloga namenjena povratniku Marku Đuriću ili ko će biti ministar kulture.

Kako je ranije za „Vreme“ rekao politikolog Boban Stojanović, Siniša Mali je jedini siguran u Vladi, a mogao bi upravo on da postane premijer.

„Ako to bude Siniša Mali to će biti nagrada za lojalnost, nagrada za ‘čuvara kase’. Ali ne bi me iznenadilo ni da to bude Vučević, što bi bilo i logično jer je predsednik stranke koja je ostvarila najbolji rezultata na izborima.“

Vučić mora da razmišlja i o predsedničkim izborima

Kako je ocenio ovaj politikolog, Vučić po prvi put mora da razmišlja i par godina unapred, to jest ko će biti kandidat SNS-a na predsedničkim izborima 2027.

„Ne verujem da on od Miloša Vučevića može da napravi kalibar osobe koja može da ima ozbiljniji pozitivan rejting, bez obzira koliko ga Vučić vodio sa sobom i gradio od njega nekakvog naslednika. Ne bi me iznenadilo da Vučević bude premijer neko vreme, a da se onda pojavi neka nova osoba od koje Vučić mora da da napravi broj 2 u stranci.“

„Jer, prosto, neko će morati 2027. da trči trku za predsednika, a to neće biti Aleksandar Vučić“, rekao je Stojanović.