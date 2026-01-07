Aleksandar Vučić ispred table ispisane ekonomskim pokazateljima

Srbija u nemačkim medijima

05.januar 2026. Nemanja Rujević

Nemački list: Srpskoj privredi crno se piše

Masovno nezadovoljstvo građana, sankcije protiv NIS-a i krah spoljne politike u kojoj je Vučić hteo da bude dobar sa svim stranama sveta… To su razlozi ekonomskog posrtanja Srbije, piše Frankfurter algemajne cajtung