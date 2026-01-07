Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani - i da se „ujedinimo“

Vanredni parlementarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru, ili decembru, a datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko oni žele da se dogovaraju, izjavio je u sredu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je istakao da će 2026. godina, u ekonomskom smislu biti „najuspešnija“.

Prema njegovim rečima, za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani i da se „ujedinimo“.

„Kada kažem ujedinimo, ne mislim na političke stranke, jer to nikada neće biti moguće, već na ljdue da počnu da razmišljaju o svojoj zemlji, da se borimo, da odbranimo naše vrednosti, a to su demokratske vrednosti jednog državotvornog naroda“, rekao je Vučić.

Izrazio je nadu da će Srbija moći da kupi bar još pet odsto akcija u Naftnoj industriji Srbije, „jer bismo tada imali punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik“.

„Nadam se da ćemo u narednom periodu moći da kupimo bar još pet odsto akcija u NIS-u, jer tada bismo imali puni uticaj i punu kontrolu nad onim što bi većinski vlasnik radio i pitali bismo se za nešto. Ne bismo bili tamo neko ko se krije iza zavese i ne odlučuje ni o čemu. Jer nam je važno da imamo 34 odsto, više od trećine, pošto tada možete da imate uvid u finansije i u sve drugo“, rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

Istakao je da će njegov cilj biti „da uradimo u narednim mesecima“.

„Da li je realno? Ja mislim da jeste“, dodao je Vučić.