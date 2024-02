Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se još jednom građanima rekavši da je većina koju ima Srpska napredna stranka više nego legalna, čak i legitimna. Međutim, ako je ipak ne bude bilo do drugog ili trećeg marta, kako kaže, idu na nove izbore

Predsednik Srbije još jedno se obratio naciji povodom optužbi da su decembarski izbori pokradedni.

On je rekao Srpska napredna stranka ima većinu u Beogradu. Da je ona više nego legalna, čak i legitimna.

Predsednik je rekao da je bolje da nemaju vlast nego da postoji i najmanja sumnja da je volja birača ukradena.

Kada je reč o formiranju većine u Skupštini, ipak će sačekati 2. ili 3. mart.

„Ja ne želim da mi budemo lopovi koji kradu biračku volju, kao što su drugi ukrali 2008. godine. Suština je, bolje je da nemamo vlast nego da bude i najmanja sumnja da je ukradena“, naglasio je Vučić za TV Prva.

Kaže da misli da je fer da se predsednik tako ponaša.

„Sačekaćemo do drugog, trećeg marta da vidimo da li imamo većinu, ako ne idemo na nove izbore“, rekao je Vučić.

Kaže da je o tome razgovarao sa Milošem Vučevićem, Anom Vrnabić i Aleksandrom Šapićem, a da je želeo da razgovaram i sa Nestorovićem, ali da oni ne žele da razgovaraju.

„Mislim da se ne ponašaju odgovorno, ali to je njihov izbor.

To vam je partijsko-lična kalkulacija, imaćemo još 2-3 meseca kampanje i isto toliko do konstituisanja. A šta ćemo ako budemo opet imali isto, jel to racionalno.

To nema nikakvog smisla. Evo uzmimo da prođu bolje, moje potanje je kakve to veze ima sa građanima, šta ste uradili za njih“, upitao je Vučić.

Važni sastanci u Minhenu

Vučić je poručio da je u Minhenu imao sastanak sa svima koji su važni za Srbiju.

„Kada budem znao kakvo će rešenje da bude, obavestiću vas“ prokomentarisao je Vučić.

„Borelj je juče bio šokiran. Njemu je dan pre toga Kurti rekao da je dao tromesečne suspenzije, kako je to nazvao. Tražimo rešenje, neko će biti pozvan u Brisel,“ izjavio je Vučić.

Istakao je da će tražiti rešenje.

„Ne bih da zamaram ljude detaljima. Tražićemo i pokušati da nađemo rešenje, ljudi ne mogu da ostanu gladni i moramo naći način da ostanu na KiM,“ dodao je Vučić.

Smrt Navaljnog još jedna iskra u razgoreloj vatri

Ocenio je da će pozicija Beograda u odnosu na Moskvu biti teža posle smrti ruskog opozicionog lidera i da situaciju treba posmatrati u kontekstu ruskog napredovanja u Ukrajini i američkih predsedničkih izbora, ali je odbacio mogućnost uvođenja sankcija Rusiji.

Smrt Navaljnog je „još jedna iskra u razgoreloj vatri“, a u Minhenu smo videli navijački pristup, prebrajanje i sabiranje kako da se pobedi neprijatelj, a ne dugoročni pogled u budućnost, rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da je ubio „užasnut“ kada je čuo vest o smrti Navaljnog, ocenivši kako Srbi vole imaju „navijački stav“ i prihvataju sve što im se dopada, a sve drugo odbacuju.

Nije sad pitanje pritiska da li da uvedmo sankcije Rusiji, znaju ljudi da to nije moguće, rekao je Vučić.

Mi moramo da budemo fokusirani na ciljeve koje smo sebi postavili sa planom razvoja do 2027. godine. To je toliko ozbiljan plan i program i ne sme da bude ni jednog dana zaboravljen. Moramo da radimo vredno da bismo ga ispunili, da privlačimo investitore, podstičemo domaći preduzetnički duh, a a da ne povećavmo stopu javnog duga u bruto nacionalnom dohotku.

Sve to moramo da radimo, a da obezbedimo i sigurnost, stabilnost i mir, rekao je Vučić.

Ekonomija napreduje

Govoreći o ekonomiji, rekao je da ona napreduje, a da bi nastavila ubrzanim tempom ona mora da obezbedi političku osnovu, a to su mir, stabilnost, sigurnost, „zato nam je nanelo veliku štetu to što su neki vodili hajku protiv sopstvene zemlje“.

Vučić je rekao da je Srbija prva po nivou stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu u periodu od tri godine.