Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da je ta stranka uvek spremna za izbore, jer ima program, konkretnu politiku i rezultate koje može da predstavi građanima.

„Spremni smo da razgovaramo sa svima i uvek smo otvoreni za proveru biračkog tela“, kazao je Vučević u intervjuu za Večernje novosti.

On je rekao i da mu se „čini da je sada više nego očigledno da neko sve ovo kreira i rukovodi ovom pobunom na vrlo precizan način, previše je situacija u koje je teško poverovati da su se baš slučajno desile“.

„Međutim, teško je odrediti, a kamoli uperiti prstom u neku državu“, rekao je Vučević, na pitanje novinara koja strana država stoji iza dešavanja u Srbiji, prenosi agencija Beta.

Dodao je da se „kod ovakvih operacija koriste različiti delovi različitih sistema koji jesu naslonjeni na neke države, ali je uvek upitno da li iza njih zaista stoji baš ta država“, prenosi N1.

Vučić: Ne pre 2026.

Međutim, iako predsednik Srpske napredne stranke i doskorašnji premijer kaže da je ta stranka „uvek spremna za izbore“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić – u trenutku najdublje društvene krize u poslednjoj deceniji – nije raspoložen za odmeravanje snaga na biračkim mestima, inače popularnom rešenju u vremenima poljuljanog legitimiteta vlasti.

„Rukovodim se interesima naroda i države, a interes nije da sada imamo izbore”, rekao je nedavno predsednik Vučić i dodao da će se na izbore ići u decembru 2026. godine, kada sve bude spremno za Ekspo, jer, kako je rekao, ne želi da se država sramoti.

„Oni polaze od sebe, žele da se dočepaju vlasti, a baš ih briga za državu“, rekao je Vučić, koji je podsetio da je posle prošlih izbora u decembru 2023. godine rekao da se ide na pun mandat Vlade zbog specijalizovane izložbe.

Pada li rejting vlasti?

Da li je Ekspo pravi razlog neraspisivanja vanrednih paralelnih izbora, kako to tvrde zvaničnici vlasti? To se ne može sa sigurnošću tvrditi, ali činjenica je da se Srpska napredna stranka već mesecima ne hvali rezultatima istraživanja javnog mnjenja i ogromnom podrškom među narodom, kako je to inače godinama bio slučaj.

Prema istraživanju agencije „Sprint Insight“, ukoliko bi izbori bili organizovani sada, listu koju podržavaju studenti izabralo bi 54,8 odsto građana, dok bi lista na čelu sa Aleksandrom Vučićem osvojila 42,1 odsto. Ovo istraživanje izazvalo je burne reakcije tabloida, koji su pohitali da agenciju – čija istraživanja su redovno prenosili onda kada su rezultati bili povoljni za vlast – ocrne i delegitimizuju.

Valja spomenuti i da je Srbija od 2012. godine nezvanično u neprekidnoj predizbornoj kampanji, jer se na biračka mesta izlazilo, u proseku, na oko dve godine: 2014, 2016, 2020, 2022 i 2023. Ne treba zaboraviti i predsedničke izbore 2017, a zatim i ponovljene beogradske i lokalne izbore 2024. godine.

Dakle, prvi put za više od decenije, izbori više nisu Vučićev odgovor na krizu.

Izvori: Beta/N1/Vreme