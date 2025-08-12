U naselju Kostol u opštini Kladovo izbio je veliki požar, u čijem gašenju učestvuju tri helikoptera

U gašenju požara koji je izbio u Kostolu učestvuju tri helikoptera, 50 vatrogasaca-spasilaca, ali i meštani, prenosi RTS.

Zbog požara je u ovoj opštini uvedena vanredna situacija.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je za RTS da se požar koji je jutros izbio u Kostolu kod Kladova brzo proširio i da su „blizu toga da stave požar pod kontrolu“.

Kako je izjavio, nekoliko desetina kuća je bilo ugroženo, oštećen je pomoćni objekat koji je napušten, a građani su van opasnosti. Naime, Kladovo nije bilo u opasnosti od požara.

„Pripadnici Sektora, u saradnji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, industrijskim jedinicama i lokalnim samoupravama, maksimalno su angažovani i u rekordnom roku uspevaju da ugase sve požare“, rekao je Čaušić.

Požar bi mogao biti stavljen pod kontrolu ukoliko vremenski uslovi, poput jakih vetrova koji bi mogli da ga prošire, to ne ometu.

Predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić apelovao je na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.