Iako predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić tvrdi da monitoring o izveštavanju komercijalnih televizija za vreme izborne kampanje još uvek nije urađen, prema informacijama do kojih je došlo Udruženje novinara Srbije (UNS), REM ovim podacima raspolaže već mesec dana jer je stručna služba Regulatornog tela za elektronske medije ovaj posao za sve televizije završila još 20. decembra.

Periodični preseci su, saznaje UNS, takođe pravljeni na vreme, a stručna služba je, shodno usvojenoj Metodologiji praćenja izborne kampanje, napravila tri preseka praćenja medijskog sadržaja na televizijama, za periode: od 1. do 10. novembra, od 1. do 24. novembra i od 1. novembra do 8. decembra.

Napravljen izveštaj

Iako je članica Saveta REM-a Višnja Aranđelović 8. decembra prošle godine za UNS rekla da Tim za monitoring i analizu medijskog sadržaja ne može da stigne da sve rezultate obradi u realnom vremenu, stručna služba stigla je da do tog trenutka napravi izveštaj za prvi presek, piše UNS.

Aranđelović je na pitanje UNS-a zašto podaci o praćenju izborne kampanje na komercijalnim televizijama nisu objavljeni iako UNS raspolaže informacijama da je ceo monitoring urađen do 20. decembra, kao i zbog čega je 8. decembra izjavila da stručna služba nije stigla da obradi podatke, odnosno napravi preseke rekla:

„Na jednoj od dve redovne sednice u decembru, na kojoj nisam prisustvovala, ali su mi kolege kasnije objasnile, dogovoreno je da se prvo usvoji izveštaj za koji su gotovi svi podaci. Reč je o izveštaju koji se odnosi na javne servise i kablovske televizije, a za komercijalne televizije naknadno, kada službe završe svoj posao. Tako je ovaj izveštaj i usvojen na narednoj, vanrednoj sednici“.

Savet REM-a, dodala je ona, nije video nijedan, a kamoli dva preseka.

„Sve od izveštaja što usvojimo vrlo brzo se nađe i na sajtu. Dakle, da su preseci usvojeni bili bi javno objavljeni. Da su odbačeni, dakle da su se uopšte našli pred članovima Saveta, trag o tome morao bi da postoji među tačkama dnevnog reda koje su vam dostupne u zapisnicima“, rekla je Aranđelović.

„Možete ovom Savetu REM-a svašta da zamerite, ali ne i da održava paralelne tajne sastanke na kojima unapred dogovara odluke“, dodala je ona.

Na konstataciju da su stručne službe završile posao i za komercijalne emitere u trenutku kada je Savet REM-a usvojio izveštaj koji se odnosi samo na javne servise i kablovkse emitere, Aranđelović je kazala da je „rekla sve što zna“ i da se „nada da će UNS objaviti sve ‘podatke’ koje ima“.

Zekić ne odgovara

Olivera Zekić na pozive i poruke UNS-a ovim povodom nije odgovorila, dok je član Saveta REM-a Milorad Vukašinović rekao da za UNS ne želi da govori.

REM je 26. decembra objavio Izveštaj o nadzoru programa tokom izborne kampanje za period od 1. novembra do 14. decembra, u kojem se nalaze osnovni izvodi iz monitoringa medijske kampanje za izbore za RTS 1 i 2, RTV 1 i 2, N1, Novu S, Al Džaziru i K1, ali ne i za komercijalne emitere sa nacionalnom frekvencijom – TV Pink, TV B92, TV Prva i TV Hepi.

Olivera Zekić rekla je za N1 29. decembra da su obrađene dve trećine programa, odnosno samo podaci koji se odnose na kablovske i javne servise. Olivera Zekić je istog dana rekla i da će podaci koji se odnose na komercijalne emitere biti objavljeni do 10. januara, ali to još uvek nije učinjeno.

„Radimo u četiri smene. Iza ovog redosleda obrade podataka ne stoji nikakva zla namera – obrađivali smo podatke po redosledu kojim su stizali. Istina je da je po novom Zakonu trebalo da objavljujemo izveštaje i tokom kampanje, ali je on stupio na snagu kada je kampanja već počela i mi nismo imali vremena da se za to pripremimo“, rekla je Zekić za N1.

Tačno je, saznao je UNS, da su zaposleni radili prekovremeno, ali nije tačno da preseci monitoringa svih, pa i komercijalnih televizija, nisu napravljeni na vreme.

Iako je u pitanju iscrpljujući posao, za monitoring je korišćen softver za nadzor i analizu programa.