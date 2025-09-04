Predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem avgusta poslao je pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen u kome se žalio na aktuelnu društvenu i političku krizu. Dve nedelje nakon toga iz Pekinga poručuje Evropi da treba češće da dolazi u prestonicu Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pisao je 21. avgusta predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, navodeći da su studentski protesti prerasli u masovne blokade i nasilne incidente koje predvode grupe ekstremista, piše N1 na osnovu dokumenta koji je objavljen na njihovom portalu.

Vučić je napisao da je policija ovih meseci bila „maksimalno uzdržana“.

„Ipak, kako je učešće u protestima smanjeno, određeni opozicioni elementi su proširili svoju taktiku na organizovano nasilje, uključujući napade na policajce, javne objekte i privatnu imovinu. Više od 170 policajaca je povređeno dok su ispunjavali svoju dužnost da zaštite građane – odgovornost koja je u srži svake demokratske države“, naveo je Vučić predsednici Evropske komisije.

Pojedinine medije i nevladine organizacije, bez konkretnog navođenja, optužio je za širenje manipulativnih narativa i dezinformacija u pokušaju da, naglasio je on, nasilne incidente predstave kao mirne demonstracije, a legitimne akcije policije kao represiju.

Kao primer naveo je slučaj Nikoline Sinđelić, za koju kaže da se u javnosti predstavlja kao student, a da je u stvarnosti aktivni član jedne opozicione političke partije. Vučić tvrdi u pismu da je Sinđelić bez medicinske dokumentacije i ikakvih dokaza iznela teške optužbe na račun visokog oficira policije.

„Gospođo predsednice, Srbija ostaje potpuno posvećena svom evropskom putu, demokratskim vrednostima i vladavini prava. Naš prioritet su dijalog, stabilnost i konstruktivna saradnja sa našim evropskim partnerima. Međutim, pokušaji da se destabilizuje naša država kroz nasilje i dezinformacije predstavlja rizik ne samo sa Srbiju, već takođe za stabilnost šireg Zapadnog Balkana“, poručio je Vučić.

Uz pismo, predsednik je dostavio i video:

Još pisama

Za ukupno manje od mesec dana predsednik je poslao pisma i Gardijanu i Fajnenšel tajmsu (FT).

Za britanski Gardijan odgovorio je na osvrt o protestima u Srbiji u formi pisma koje je objavljeno na portalu i u štampanom izdanju u kategoriji – pisma čitalaca. Naslov pisma je: „Srbija ne može da prihvati nasilne proteste“.

Vučić je naveo da je većina „neprijavljenih skupova“ bila malog obima, da su postali „nasilni“, kao i da su policijske akcije „ostale ograničene i uzdržane“, ali i da će izbori biti održani „pre isteka roka 2027. godine“.

Za FT Vučić je odgovorio na navode u editorijalu „Vreme je da se prestane sa popuštanjem autoritarnom predsedniku Srbije“ za koji je naveo da prikazuje izazove Srbije kao binarni izbor za aktuelnu vladu između autoritarizma i potpunog popuštanja zahtevima opozicionih grupa i studentskih demonstranata.

Promena ploče

Dve nedelje nakon pisanja pisma, Vučić iz Pekinga poručuje da poseta Kini neće uticati na evropski put Srbije, dok Evopi kaže da treba češće da dolazi u Peking.

Za RTS je rekao da je nedavno cela Evropska komisija boravila u Kini.

„Inače, do sada nam je išlo tako glatko, sve je milina jedna bila zagledati, a sad će iznenada, eto, zbog toga što su me videli na razgovoru u Pekingu, nešto da se promeniti. A kako je uticalo na postojanje Evropske unije kad je pre nekoliko nedelja došla cela Evropska komisija u Peking? Svi iz Evrope došli u Peking, došli da pregovaraju sa Kinom o svemu. Jeste li videli neko saopštenje iz Beograda ili bilo koga od nas negativno? Kako će da utiče? Neće nikako da utiče“, rekao je Vučić.

Dodao je da niko u EU ne može da mu zameri što je razgovarao sa kineskim prijateljima o bilo kojoj temi i naveo da ni on nikome od njih ne zamera što su razgovarali sa Kinezima.

„Ne interesuje me ko će šta da kaže“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: N1/Nova.rs