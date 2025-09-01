Pismo predsednika Aleksandara Vučića listu Gardijan objavljeno je - ali u rubrici „pisma čitalaca“ i ispod fotografije sa šargarepama i ljutim papričicama

Vučić se obratio britanskom Gardijanu, nakon što je list pisao kako je predsednik države „cinik i autokrata“.

Njegov odgovor izašao je u novinama. Ipak, Gardijan je odlučio da ga ne stavi na stranice na kojima se bavi međunarodnom politikom ili vestima iz sveta. Tako se predsednik Srbije zatekao na šestoj strani, ali ne celokupne novine, već njenog vikend dodatka i to u rubrici „pisma čitalaca“.

Iznad njegovog odgovora smešteno je još jedno privatno mišljenje i to o šargarepama i ljutim paprikama, a ovom fotografijom je opisan festival kojim se slavi žetva u Velikoj Britaniji. Kako je stranica posvećena njihovim čitaocima, Gardijan poziva i druge koji ih čitaju da im pošalju fotografije ili pisma, koje bi ovde mogli da objave.

Pored Vučićevog pisma stoji i pismo jednog hevimetalca koji kaže da ponekad sluša i blek metal, a onda se pita koliko ovaj žanr ima problem sa rasizmom.

Očigledno je da je Gardijan tek pro forme objavio Vučićevo pismo, a mesto na kojem ga je stavio suštinski govori šta urednici misle o njemu. Lokacija na kojem je pismo smešteno zapravo šalje osetno težu poruku, uz prizvuk podsmeha, a za predsednika države i njegov pr tim bi verovatno bilo mnogo bolje da ih Gardijan uopšte nije objavio.

Šta je Vučić napisao

„Početni zahtevi studentskih protesta krajem prošle godine brzo su ispunjeni“, pisao je Vučić Gardijanu. „Pokrenuli smo istrage, objavili hiljade dokumenata o renoviranju železničke stanice i povećali sredstva za obrazovanje, a premijer je podneo ostavku, preuzevši odgovornost za sukobe mladih povodom tog pitanja. Ipak, demonstracije su se nastavile, pomerajući fokus sa traženja pravde na otvorene političke ciljeve: uklanjanje vlade mimo demokratskih procesa.“

Pismo slične sadržine je poslato i Fajnenšnal tajmsu„Tokom proteklih devet meseci, Srbija se suočila sa desetinama hiljada neprijavljenih okupljanja. Ono što je počelo kao studentski protesti, pretvorilo se u manje blokade koje predvode ekstremističke grupe, često obeležene vandalizmom, uznemiravanjem i jasnim pokušajima izazivanja nemira i nasilja. Policija je reagovala sa maksimalnom uzdržanošću u teškim okolnostima.“

Šta je Gardijan pisao o Vučiću

„Autokratski i ciničan, gospodin Vučić je zloćudno prisustvo u politici zapadnog Balkana“, pisao je Gardijan u uredničkom komentaru. „Van granica Srbije, on dugo neguje podmuklu i destabilizujuću etnonacionalističku agendu u vezi sa Kosovom i Republikom Srpskom – etničkim srpskim entitetom u Bosni i Hercegovini. Kod kućće, on je sve više postao pretnja demokratiji.“

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) utvrdila je da su parlamentarni izbori u Srbiji prošle godine bili obeleženi medijskom pristrasnošću i korišćenjem vladinih mreža pokroviteljstva kako bi se uticalo na glasanje, dodaje se.

„Autoritarni odgovor na proteste – koji su se proširili na mala mesta koja su središta podrške Vučića – doprineo je padu javnog poverenja u lidera koji je iskoristio moć države da služi sopstvenim političkim interesima“, piše urednik lista, koji tradicionalno podržava levicu u VB. „Ako bi želela da je iskoristi, EU ima značajan ekonomski uticaj koji može da upotrebi. Blok obezbeđuje više od 60 odsto stranih direktnih investicija u Srbiju i obećao je 1,6 milijardi evra Beogradu do 2027. godine, vezanih za buduće reforme. Ali Brisel nerado želi da vidi kako zemlja dalje klizi u rusku orbitu i, kao posledica toga, ublažio je svaku kritiku gospodina Vučića. Sa svoje strane, predsednik je odigrao lukavo geopolitičko balansiranje, šaljući oružje preko trećih strana Kijevu, kao i Moskvi, i dajući EU ključni pristup značajnim rezervama litijuma u Srbiji.“

Nakon nasilja ovog leta, gospodin Vučić je prošle nedelje sa zakašnjenjem pozvao na dijalog sa demonstrantima, još stoji u komentaru. Ali ono što su Srbiji potrebni jesu slobodni i pošteni izbori i preokret autoritarnog puzanja iz protekle decenije, dodaje se.