„Srbija ne menja svoj stav, niti će menjati, Srbija ne namerava da uvodi nikome sankcije niti da menja svoju politiku. Sve su to gluposti. Ne razumem kome to treba i ko to izmišlja“, rekao je Vučić za Sputnjik, na spekulacije ruske agencije TASS da premijer Srbije Đuro Macut planira da pod pritiskom Zapada izbaci iz vlade niz proruskih političara, posle čega Srbija više neće moći da blokira antiruske sankcije.

Printscreen / Agencija TASS Spekulacije ruske agencije

Ruska agencija prenela je da Macut planira da početkom sledeće nedelje smeni šefa kabineta i savetnika za nacionalnu bezbednost Miloša Anđića, starijeg savetnika za spoljnu politiku Aleksandru Nikolić, zamenicu šefa kabineta Anu Jovanović i starijeg savetnika Biljanu Bogićević.

