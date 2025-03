Prema planu koji su studenti objavili, okupljanje će biti organizovano na šest lokacija u Beogradu, a dolazak do obe strane Brankovog mosta zakazan je za 15 časova

Studenti u blokadi objavili su plan protesta za sredu, 26. mart.

„Svi do mosta jer je dosta – Brankov most, 15 do 18 časova“, navedeno je u objavi na Instagram profilu Studenti u blokadi.

„Dragi narode, ovom prilikom vas pozivamo da nam se pridružite u što većem broju, da zajedno podržimo prosvetne radnike osnovnih škola u Beogradu, na tročasovnoj blokadi Brankovog mosta!“, navedeno je u pozivu.