Studenati i građani krenuli su večeras od Pravnog fakulteta, kroz Beogradsku ulicu do Bezbednosno-informativne agencije (BIA), kako bi pružili podršku koleginici Heleni Strugar, kojoj nije dozvoljen povratak u Srbiju.
Učesnici šetnje na čelu kolone nose natpis „Pravnici hoće pravdu“.
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta pozvali su u šetnju do BIA, za koju tvrde da „koči“ ulazak Helene Strugar u Srbiju.
Helena Strugar je državljanka Crne Gore i proterana je u aprilu, nakon incidenta koji je snimila telefonom na Pravnom fakultetu 13. januara, kada su maskirani ljudi fizički napali nju i kolege.
Njoj je u aprilu, kada je probala da iz Crne Gore uđe u Srbiju, uručeno rešenje da ona to ne može da uradi jer predstavlja opasnost po bezbednost.
Međutim, kako je sama Helena rekla, njoj nikada nije zvanično i tačno objašnjeno kakvu pretnju ona može da predstavlja po Srbiju ili državni poredak. Ona i njeni advokati tražili su u više navrata ta objašnjenja, potom ulagali žalbe na odluku da joj se zabrani da uđe u Srbiju – međutim, svi ti apeli bili su odbačeni.
Oni pretpostavljaju da je razlog taj što je mesecima učestvovala u blokadama i što je u januaru snimila incident na Pravnom fakultetu kada su maskirani muškarci upali u zgradu i fizički nasrnuli na nju i kolege. Helena je tada dobila udarac pesnicom, a polomljen joj je i nokat.
Njena koleginica Aleksandra Nikolić kaže da je Helena već iskoristila sve pravne lekove i da se trenutno vodi upravni spor.
Izvor: Fonet / N1
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.