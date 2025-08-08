Blokirani Pravni fakultet večeras je bio polazna tačka šetnje do BIA, gde su studenti poručili da bezbednosna agencija sprečava povratak studentkinje Helene Strugar u Srbiju

Studenati i građani krenuli su večeras od Pravnog fakulteta, kroz Beogradsku ulicu do Bezbednosno-informativne agencije (BIA), kako bi pružili podršku koleginici Heleni Strugar, kojoj nije dozvoljen povratak u Srbiju.

Učesnici šetnje na čelu kolone nose natpis „Pravnici hoće pravdu“.

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta pozvali su u šetnju do BIA, za koju tvrde da „koči“ ulazak Helene Strugar u Srbiju.

Helena Strugar je državljanka Crne Gore i proterana je u aprilu, nakon incidenta koji je snimila telefonom na Pravnom fakultetu 13. januara, kada su maskirani ljudi fizički napali nju i kolege.

Njoj je u aprilu, kada je probala da iz Crne Gore uđe u Srbiju, uručeno rešenje da ona to ne može da uradi jer predstavlja opasnost po bezbednost.

Međutim, kako je sama Helena rekla, njoj nikada nije zvanično i tačno objašnjeno kakvu pretnju ona može da predstavlja po Srbiju ili državni poredak. Ona i njeni advokati tražili su u više navrata ta objašnjenja, potom ulagali žalbe na odluku da joj se zabrani da uđe u Srbiju – međutim, svi ti apeli bili su odbačeni.

Oni pretpostavljaju da je razlog taj što je mesecima učestvovala u blokadama i što je u januaru snimila incident na Pravnom fakultetu kada su maskirani muškarci upali u zgradu i fizički nasrnuli na nju i kolege. Helena je tada dobila udarac pesnicom, a polomljen joj je i nokat.

Njena koleginica Aleksandra Nikolić kaže da je Helena već iskoristila sve pravne lekove i da se trenutno vodi upravni spor.

Izvor: Fonet / N1

