"Kutija sa novčanim donacijama studentima je bila razbijena i novac uzet, a bilo je više od 100.000 dinara“, rekao je student koji je preuzeo stvari iz novosadskog Rektorata

Studentima je danas 13. septembra omogućeno da uzmu svoje lične stvari koje su se nalazil u Rektoratu u Nvom Sadu od 5. septembra, od kad je rektor Dejan Madić upao u tu zgradu s policijom i žandarmerijom.

Student koji je preuzeo stvari, rekao je da je ukradeno više od 100.000 dinara.

„Kutija sa novčanim donacijama studentima je bila razbijena i novac uzet, zatekli smo 510 dinara u kutiji. A bilo je više od 100.000 dinara – hiljadu i nešto evra. Možemo samo da pretpostavimo šta se desilo posle noći upada“, rekao je taj student novinarima.

Dodao je da su studenti ostali bez mnogo stvari, a naročito tehnike – laptopa i mobilnih telefona, a i bez ličnih dokumenata.

„Tehniku je navodno odnela policija na forenzička ispitivanja“, kazao je on.

Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost je pozvao rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića da vrati studentima njihove lične stvari koje su ostale u zgradi Rektorata kada je u taj objekat ušla policija.

Naveli su u saopštenju da će, ukoliko rektor ne vrati stvari akademcima, sindikat protiv njega podneti krivičnu prijavu zbog krađe.