Studentima je danas 13. septembra omogućeno da uzmu svoje lične stvari koje su se nalazil u Rektoratu u Nvom Sadu od 5. septembra, od kad je rektor Dejan Madić upao u tu zgradu s policijom i žandarmerijom.
Student koji je preuzeo stvari, rekao je da je ukradeno više od 100.000 dinara.
„Kutija sa novčanim donacijama studentima je bila razbijena i novac uzet, zatekli smo 510 dinara u kutiji. A bilo je više od 100.000 dinara – hiljadu i nešto evra. Možemo samo da pretpostavimo šta se desilo posle noći upada“, rekao je taj student novinarima.
Dodao je da su studenti ostali bez mnogo stvari, a naročito tehnike – laptopa i mobilnih telefona, a i bez ličnih dokumenata.
„Tehniku je navodno odnela policija na forenzička ispitivanja“, kazao je on.
Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost je pozvao rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića da vrati studentima njihove lične stvari koje su ostale u zgradi Rektorata kada je u taj objekat ušla policija.
Naveli su u saopštenju da će, ukoliko rektor ne vrati stvari akademcima, sindikat protiv njega podneti krivičnu prijavu zbog krađe.