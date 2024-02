Od juče je počeo da teče zakonski rok za formiranje nove Vlade Srbije, odnosno rok je 90 dana od konstituisanja Narodne skupštine. Iako je SNS i u prošlom sazivu imao većinu da je brzo formira, tada se novi kabinet koji će sedeti Nemanjinoj 11 čekao veoma dugo. Ovaj put predsednik Aleksandar Vučić najavio da će Srbija novu vladu dobiti do sredine marta.

Kako će ona izgledati, za sada se ne zna, a politilog Boban Stojanović kaže za „Vreme“ da mu se čini da se to neće znati sve do poslednjeg trenutka kad će predlog biti prosleđen poslanicima u Skupšinu Srbije.

„Ja verujem da bukvalno veče pre slanja sastava vlade u Skupšinu Srbije jedan čovek sedne i napiše ta imena“, navodi Stojanović.

Ovakva praksa da se ni tokom izborne kampanje na zna ko će biti prvi čovek Vlade Srbije praktično se ponavlja još od trenutka kad je Aleksandar Vučić ušao u predsednički kabinet na Andrićevom vencu sa premijerskog mesta.

Kako to obično biva u zemlji kladionica, upravu su one preuzele primat u nagađanju ko će voditi i ko će sve sedeti u Nemanjinoj 11. Kao favoriti figuriraju tri imena, aktuelna premijerka Ana Brnabić, predsednik SNS i ministra odbrane Miloš Vučević i ministar finansija Siniša Mali.

Mali jedini siguran

Za Bobana Stojanovića jedina sigurna osoba koja će biti u novoj vladi je Siniša Mali.

„Svi ostali mogu, a ne moraju“, smatra sagovornik „Vremena“. „Tu će sigurno biti još koalicioni partneri iz stranke Rasima Ljajića i SPS-a. Svi ostali su dobra volja i lični odnos Aleksandra Vučića sa tim pojedincima.“

Stojanović podseća da se za proteklih 11 godina Vučićeve vladavine u Vladi Srbije izmenio veliku broj ime koji su se retko kad zadržavali na istim pozicija. Kako kaže, oni su ili menjali ministarstva ili su bili zamenjeni ili su im ministarstva deljena, te da je jedan od retkih koji je dva puta zaredom obavljao istu funkciju bio ministar sporta Vanja Udivičić.

Razlog za ovakve česte promene Stojanović vidi u tome da Vučić ne želi da se neko previše “osili” na nekoj poziciji i da se jednom „opekao“ sa Nebojšom Stefanovićem.

„Podsetiću i da je posle Nabojše Stefanovića, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost postao Ivica Dačić. Dakle, Vučić nikom iz SNS nije dao tu funkciju.“

Moguća brza rekonstrukcija

Novi premijer, smatar Stojanvoić, biraće se između Siniše Malog i Miloša Vućevića.

„Ako to bude Siniša Mali to će biti nagrada za lojalnost, nagrada za „čuvara kase“. Ali ne bi me izenadilo ni da to bude Vučević, što bi bilo i logično jer je predsednik stranke koja je ostvarila najbolji rezultata na izborima.“

Međutim, ko god bio od njih dvojice izabran za premijera, za Stojanovića će to biti jedna vrsta prelaznog rešenja, kao i da se za godinu ili dve može očekivati rekonstrukcija vlade.

„Mislim da Aleksandar Vučić po porv put ima još jedan zadatak, a to je da on mora da razmišlja ko će biti kandidat SNS-a na predsedničkim izborima 2027. Ne veruje da on od Miloša Vučevića može da napravi kalibar osobe koja može da ima neki ozbiljniji pozitivan rejting, bez obzira koliko ga Vučić vodio sa sobom i gradio od njega nekakvog naslednika. Ne bi me iznenadilo da Vučević bude premijer neko vreme, a da se onda pojavi neka nova osoba od koje Vučić mora da da naporbvi “broj 2” u stranci. Jer, prosto, neko će morati 2027. da trči trku za predsednika, a to neće biti Aleksandar Vučić“, kaže Stojanović i dodaje da se negde sastav nove vlade može vezivati i zato od koga će Vučić da pravi osobu “broj 2” u stranci.