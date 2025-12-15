Posle krivičnih prijava i tvrdnji koje je o njima izneo u tabloidima, Branko Stamenković i Zagorka Dolovac najavljuju tužbe protiv Uglješe Mrdića

Pošto je protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića i vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podneo krivične prijave i o njima iznosio tvrdnje u tabloidima, njih dvoje najavljuju odgovor – tužbama.

Branko Stamenković je saopštio da je narodni poslanik Uglješa Mrdić svojim poslednjim izjavama pokušao da utiče na njegov rad, a tužbom da ga okleveta, zbog čega će i sam podneti tužbu protiv Mrdića.

Stamenković je naveo da će protiv Mrdića u svojstvu tužioca podneti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje, a da će ga preko punomoćnika tužiti za povredu ugleda i časti.

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac će putem punomoćnika podneti tužbu nadležnom sudu zbog povrede časti i ugleda zbog, kako navodi, neistina koje je izneo Mrdić.

Zašto je Mrdić podneo prijave?

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podneo je prethodno krivičnu prijavu protiv četvoro tužilaca, među kojima su i Stamenković i Dolovac.

Tužbu je podneo, jer, kako je naveo, postoje osnovi sumnje da su prekršili zakon u sudskom postupku protiv Stanislava Žunjića.

On je zatim u nastupima u prorežimskim medijima iznosio detalje, zbog kojih će sada Dolovac i Stamenković podneti prijave.

Demanti

Stamenković je saopštio i da su informacije koje je povodom Mrdićeve tužbe objavilo više tabloida „u potpunosti neistinite”.

„Naime, u kontaktu sa ovlašćenim službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova povodom bezbednosne pretnje po sigurnost Vrhovnog javnog tužioca (Zagorke Dolovac), ni u jednom momentu nisam tražio neosnovano lišenje slobode bilo koga, pa ni lica koje je predstavljalo bezbednosnu pretnju za Vrhovnog javnog tužioca, već sam nadležno službeno lice obavestio o događaju i potrebi preduzimanja radnji za neposrednu zaštitu Vrhovnog javnog tužioca, s obzirom da policijsko ili bilo kakvo drugo obezbeđenje nije bilo prisutno”, naveo je Stamenković u zahtevu za objavljivanje odgovora upućenog medijima.

I Dolovac je demantovala navode koji su objavljeni u medijima „Informer” i „Kurir” i zatražila da bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju dnevnih novina, odnosno u drugoj narednoj dnevnoj emisiji od prispeća objave njen demanti.

Ti mediji su u ponedeljak (15. decembar) objavili vest pod nazivom „Kako je Zagorka Dolovac zaštitila rođaka koji je brutalno ubio devojku” koje je Dolovac demantovala.

„U potpunosti su neistinite informacije koje su objavili navedeni informativni mediji, kao i drugi koji su informaciju preneli, u vezi bilo koje moje povezanosti sa slučajem koji navodi poslanik Mrdić. Lice Borivoje Dolovac mi je potpuno nepoznato, isti nije moj ni bliži ni dalji rođak, te mi u potpunosti nije poznata bilo koja okolnost u vezi navedenog događaja koju Mrdić navodi u svojim tvrdnjama”, navela je Dolovac, a prenelo tužilaštvo u saopštenju.

Izvor: N1

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.