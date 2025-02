Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić za 4. mart najavila je zasedanje parlamenta. Na sednici bi trebalo da bude usvojena ostavka premijera Srbije Miloša Vučevića i njegove Vlade, ali će poslanici pre toga usvojiti zakone koje je predložila aktuelna Vlada s Vučevićem na čelu.

Na dnevnom redu, prema najavi Ane Brnabić, trebalo bi da se nađu zakon o jeftinim stanovima za mlade, kao i izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, čime će, kako je rekla, biti ispunjen četvti zahtev studenata.

Deo opozicionih političara za „Vreme” navodi da neće učestvovati na ovoj sednici. Brnabić je ranije rekla da će pozvati na dijalog, a da će predstavnici opozicije, u slučaju da ne dozvole održavanje skupštinske sednice, sprečiti ispunjenje četvrtog zahteva studenata u blokadi.

DS neće učestvovati u farsi od parlamentarizma

„Srbija nema predsednicu Narodne skupštine, Srbija ima stečajnu upravnicu parlamentarnog života u Srbiji u liku i nedelu Ane Brnabić koja radi na daljinski upravljač Aleksandra Vučića. Ono što ona pokušava da uradi je apsolutno nebitno za javnost u Srbiji. Mi, kao Demokratska stranka, u prividu parlamentarizma nećemo učestvovati. To nije sednica, to je farsa od sednice”, kaže za „Vreme” Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke.

Kako dodaje, nema nikakvih elemenata za održavanje sednice, naročito posle slika koje su u ponedeljak (24. februar) stigle iz Novog Sada, kada je opozicija sprečena da prisustvuje sednici na kojoj je izabran novi gradonačelnik tog grada.

„Demokratska stranka neće biti štaka na koju se oslanja posrnuli režim Aleksandra Vučića. Mi u toj farsi od parlamenterizma učestvovati nećemo. Po prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji, raspravljaće se o zakonima koje je predložila pala vlada, pa kad prođe ta rasprava, onda će nas valjda neko obavestiti da je Miloš Vučević podneo ostavku. Miloš Vučević je podneo ostavku na televiziji i to je još jedan razlog da u toj farsi nećemo učestvovati”, kaže Milivojević.

Kako objašnjava, njegova stranka se odazvala pozivu studenata i pobunjenih građana na „generalni štrajk”.

„Ja ne mogu da tražim da profesori i prosvetni radnici štrajkuju, a da mi ne učestvujemo u generalnom štrajku koji je na snazi i mi ćemo kao odgovorna opozicija pribeći generalnom štrajku. Verujem da DS neće ostati usamljen u ovoj ispravnoj odluci”, kaže Milivojević.

Za Novi DSS jedine tačke ostavka i izbor prelazne Vlade

Za Predraga Marsenića, poslanika Novog DSS-a jedina prihvatljiva sednica je „sednica na kojoj će se konstatovati ostavka postojeće Vlade, koja više nije Vlada jer su dali ostavku, a zatim na istoj sednici izglasati nova prelazna Vlada, čiji je cilj da napravi nove fer i demokratske izbore, jer je očigledno to jedina mogućnost za izlazak iz ove krize”.

„Videćemo da li će se to dogoditi, s obzirom na to da je prošli put bila neka vrsta državnog udara. Ono što je Ana Brnabić uradila na prošloj sednici je klasičan državni udar, a imajući u vidu ovo što se danas desilo u Novom Sadu, da odbornicima i poslanicima nije dozvoljeno da uđu na sednicu Skupštine grada, što se verovatno do sada nikada nije desilo, sasvim je moguće da će u tim namerama ići do kraja”, kaže Marsenić za „Vreme”.

Ana Brnabić je rekla i da će se nakon konstatovanja ostavke premijera ići na formiranje nove vlade, ne na izbore.

Šta radi opozicija?

Opozicija je u Novom Sadu pokrenula prvi protest posle pada nadstrešnice železničke stanice kada je stradalo 15 ljudi i jedna teško povređena, ali je onda gotovo prestala da se oglašava. Postavljaju se pitanja gde je opozicija i šta radi sada, dok traju najveći protesti na ovim prostorima od vremena socijalizma.

Predstavnici opozicije izlaze u javnost navodeći da održavaju sastanke. Sagovornici „Vremena” tvrde da su njihove stranke prisutne i da rade, da podržavaju studente i njihove zahteve, ali da ne žele da ometaju studente i njihove odluke.

„Mi smo tu sve vreme, ali ne želimo da ometamo čitavu ovu priču. Smatramo da i građani i političari, svako na svoj način mora da pokuša da se priključi ovom ustanku i da je to jedino način da dođemo do konačnog cilja, a to je promena sistema. Ne mogu studenti ovo sami i zato mi u svakoj izjavi pozivamo sve građane da se pridruže. Studenti se nečega odriču, a građani ne rade ništa, moramo da pokušamo da uradimo zajedno ono što svi čini mi se žele u ovoj državi, a to je promena sistema, a ta promena sistema značiće i pravdu, a pravda će značiti da će mnogi ljudi iz ovog sistema otići u zatvor”, kaže Marsenić iz Novog DSS-a.

I Milivojević tvrdi da je Demokratska stranka aktivna, te da svaka politička stranka ima sopstveni pravac delovanja.

„Očigledno da Ana Brnabić nije čula zahteve studenata o tome šta oni zaista žele. Oni su studentima umesto ispunjenja zahteva ponudili krvavi dijalog, gde su krvavu nadstrešnicu zamenili krvavim haubama, a nakon toga krvavim bejzbol palicama. Nasilinici su izašli iz prostorijama SNS-a u noći kada je Ana Brnabić sa Aleksandrom Vučićem i Milošem Vučevićem ponudila dijalog studentima i studentkinji slomili vilicu. Zemlja u kojoj četvorica nasilnika sa bejzbol palicama izlaze iz prostorijama SNS-a i lomi vilicu devojci, ne može sebe da ogrne plaštom demokratije i da misli da je to u redu i da opozicija, koja ipak ima neke moralne vertikale, u tome učestvuje”, kaže Milivojević.

Potpredsednica SSP Marinika Tepić izjavila je ranije da je njena stranka stava da se ne može učestvovati na skupštinskim sednicama dok su studenti u blokadi. S druge strane, kopredsednik ZLF Radomir Lazović je rekao da skupštinska govornica treba da se koristi kako bi informacije došle do građana, ali je dodao da će to biti zajednička odluka opozicije i da će se prikloniti stavu većine.

Najavljena sednica Skupštine biće održana posle velikog protesta koji je zakazan za 1. mart u Nišu. U planu su i naredni protesti, a posle održavanja sednice moglo bi da bude jasnije kuda dalje.

„Posle 4. marta, doći će 15. mart kada će biti veliki protest u Beogradu, pa će građani Srbije kazati ovoj vlasti šta misle o njenoj osionoj bahatosti, o neispunjavanju zahteva i ovoj farsi od parlamentarizma koju žele da stvore u Srbiji. Ovo stanje ne može da potraje u nedogled”, zaključuje Milivojević.