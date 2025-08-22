Na ulice se u petak, 22. avgusta, uveče izašlo u Beogradu, Nišu i Kragujevcu u mirne proteste, ali i u manjim mestima

Mala mesta po Srbiji pružala su podršku svojim sugrađanima u borbi protiv režima.

Ispred Gimnazije u Karlovcima održan je protest građana koji su poslali podršku njihovom sugrađaninu Daliboru Milanoviću (24) koji je uhapšen zbog navodnog napada na pripadnike Kobri na protestu u Novom Sadu, kao i podršku reporterki TV Nova Sanji Ignjatović Eker koja je bila izložena pretnjama i uvredama.

Građani u Boru protestovali su i obišli studenta Lazara Dinića, kome je kućni pritvor produžen za tri meseca, a još uvek je na snazi prvobitna odluka o kućnom pritvoru koji traje do 28. avgusta.

U Kostolcu je najavljen skup građana i studenata kojim se izražava protest zbog policijske brutalnosti i neopravdanih hapšenja demonstranata u više gradova Srbije, javili su lokalni mediji.

Beograd, Niš, Kragujevac

Kordoni policije sprečili su građane da priđu bliže zgradi RTS-a u Beogradu. Oni su bili u mirnoj šetnji od Vukovog spomenika.

I Nišlije su na ulici, ispred najstarije niške gimnazije „Stevan Sremac“ u znak podrške smenjenoj direktorki Veri Dujaković. Okupljeni poručuju da se nova direktorka bavi „trivijalnim stvarima i da postoji mogućnost da školska godina ne počne na vreme“.

„Najmanji problem je moja smena, a najveći je to što se to dogodilo sada kada u školi ima najviše posla i kada ceo tim mora da radi da bi organizovao početak nastave 1. septembra. Ministarstvo nije mislio o tome, to znači da nisu misili ni na učenike ni na školu kao instituciju i zato bi ovaj protest trebalo da bude skup podrške školi“, rekla je za N1 smenjena direktorka Vera Dujaković.

Građani su se okupili na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije.

„Jedna od najvažnijih poruka večeras je to da želimo mirne proteste i da pokažemo da ne želimo ovu vlast, želimo prevremene parlamentarne izbore“, kazao je Stefan iz Zbora građana.