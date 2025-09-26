Šajn je podsetio da su Savet Evrope i OEBS u više navrata jasno ukazali na kršenja demokratskih principa u Srbiji

Predsednik Romske partije Srđan Šajn ocenio je da je za prevazilaženje političke i društvene krize u Srbiji i obezbeđivanje uslova za slobodne i fer izbore potrebno aktivno učešće Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Šajn je pozdravio izjavu generalnog sekretara Saveta Evrope Alana Bersea o značaju revitalizacije demokratskog dijaloga u Srbiji i pozvao predstavnike opozicionih partija, studentske organizacije, sindikate i relevantne činioce vlasti da se objedine oko inicijative za otpočinjanje istinskog i inkluzivnog dijaloga.

Šajn je predložio da se taj proces odvija uz posredstvo Saveta Evrope i OEBS, sa jasnim ciljem – prevazilaženje političke i društvene krize, te obezbeđivanje uslova za slobodne i poštene izbore.

„U trenutku kada vlada apsolutno nepoverenje između vlasti i jednog dela opozicije, uključujući i studentske pokrete u blokadi, te kada raste stepen evroskepticizma u društvu, jedino rešenje jeste aktivna uloga generalnog sekretara Saveta Evrope, OEBS i ODIHR kako bi se iznašlo trajno i pravedno rešenje“, poručio je Šajn.

On je podsetio da su Savet Evrope i OEBS u više navrata jasno ukazali na kršenja demokratskih principa u Srbiji, navodeći da upravo to daje kredibilitet i legitimno pravo tim institucijama da posreduju.

Izvor: FoNet