Naprednjaci u Nišu već neko vreme stoje klimavo, ali – i za to ima leka! Pošto je originalni „Informer“ dokazao svoju propagandnu efikasnost na republičkom nivou, uskoro u etar stiže njegov mlađi brat. I to direktno skrojen po meri Nišlija.

Dakle, stiže „TV Niš“ – televizija u vlasništvu bivšeg naprednjaka i nekadašnjeg direktora Regionalne razvojne agencije „Jug“ Bojana Avramovića i kompanije „Alo media system“, izdavača tabloida „Alo“.

Kako pišu „Južne vesti“, „TV Niš“ se u novinarsko-tehničkim-snimateljskim krugovima već naziva „niški Informer“, jer je njihov plan, prema izvorima, da isprva preuzimaju program ove beogradske televizije koju vodi Dragan J. Vučićević.

Logo nove televizije već se pojavio na MTS kablovskoj mreži, na kanalu 144. Međutim, prema navodima „Južnih vesti“, na pokretanje ove televizije moraće još malo da se sačeka.

Kako piše ovaj medij, projekat ima problem sa kadrovima, jer su mnogi odbili ponudu. Nezvanično, nekima je nuđeno 60.000 dinara mesečno, drugima 80.000, trećima 120.000. Eventualna povezanost sa „Informerom“ jeste tačka od koje mnogi beže, jer ne žele da ih građani poistovećuju sa takvim programom.

Ipak, postoji mogućnost da će taj problem biti otklonjen tako što će se kadar popuniti portparolima javnih preduzeća i zaposlenim po opštinama i upravama koji imaju novinarsko iskustvo.

O uređivačkoj politici ćemo „kad to krene“

Bivši naprednjak Bojan Avramović potvrdio je za „Južne vesti“ da će Niš dobiti novu televiziju, ali nije želeo da govori o njenoj uređivačkoj politici.

„Kad budemo krenuli, više ćemo o našem viđenju propagande kako ćemo da najbolje koristimo otvaranje. Ne znamo sad ni kad ćemo da krenemo. Malo je kompleksnija situacija što se tiče tehnike. Dok ne otvorimo, ništa ne pričamo“, kaže Avramović.

Na pitanje da li će biti još jedan prorežimski medij, odgovara:

„Oni koji me znaju u Nišu znaju kakva će to televizija da bude. Oni koji me ne poznaju, upoznaće, ali o tome ćemo kad to krene“, ističe on.

Tvrdi da će on biti urednik, kao i da sada nije u Srpskoj naprednoj stranci, već u Pokretu „Ne damo Niš”, sa kojim je učestvovao na lokalnim izborima 2020. i 2024. godine.

„Nisam u SNS-u, ali na kraju krajeva, to je moja privatna stvar“, odgovara Avramović.

O vlasnicima „TV Niš“

Iako „TV Niš“ još nije registrovana u Agenciji za privredne registre, pre nešto više od mesec dana je u APR-u na Avramovićevo ime registrovano društvo sa ograničenom odgovornošću „Ini media“.

On u njemu ima udeo vlasništva od 49 odsto, dok je 51 odsto u vlasništvu kompanije „Alo media system“, izdavača tabloida „Alo“. Prvobitno je Avramović imao stoprocentnan udeo u vlasništvu, ali je 13. maja izvršena promena u APR-u, pa je „Alo“ postao većinski vlasnik

Ovaj zahtev u ime kompanije podneo je advokat Igor Isailović, poznati saradnik Siniše Malog i Ane Brnabić, kao i advokat Nikole Petrovića i Zvonka Veselinovića.

„Ini media“ je registrovana na adresi Janisa Janulisa u Nišu, na Panteleju, sa pretežnom delatnošću „proizvodnja i emitovanje televizijskog programa”.

Bojan Avramović je do pre nekoliko godina bio poverenik SNS Pantelej i uz Vladicu Đurđanovića, alfa i omega Aerodroma „Konstantin Veliki“ u vreme njegovog uspona pa poklanjanja Republici, kao i direktor Regionalne razvojne agencije „Jug“, pišu „Južne vesti“.

Posle poklanjanja aerodroma, bio je u nemilosti Srpske napredne stranke. Smenjen je u SNS Pantelej, a kasnije napustio i RRA „Jug“. Na izbore 2020. i 2024. išao je samostalno.

Da li je reč o „novoj ljubavi“ Avramovića sa Srpskom naprednom strankom, pokazaće program te televizije i tokovi javnog novca iz budžeta.

Nišlije protiv SNS-a

Međutim, ukoliko je zaista tačna informacija da će nova niška televizija preuzimati program od „TV Informer“, onda je i uređivačka politika medija u povoju, već sada, sasvim jasna.

Srpska napredna stranka u Nišu već nekoliko godina izgleda klecavo i nesigurno. Na izborima u junu naprednjaci su jedva uspeli da zadrže grad koji još od uvođenja višestranačja u Srbiji važi za opozicioni. I pre skoro 30 godina, upravo je iz Niša počela da se kruni vlast Slobodana Miloševića.

Na lokalnim izborima u junu 2024. godine, naprednjaci su pobedu odneli u zaustavnom vremenu, i to tek pošto je predstavnik manjinske Ruske stranke – priznate kao manjinske od strane Gradske izborne komisije uprkos činjenici da u Nišu nema Rusa, a da je pomenuti gospodin Tihomir Perić Srbin – odlučio da, sa jednim mandatom kojim raspolaže, podrži vlast.

Ipak, izgubili su tada naprednjaci gradsku opštinu Medijanu, koja je od juna prošle godine jedina opoziciona opština u Srbiji.

A kada se saberu svi glasovi, ukupno je opozicija u Nišu imala nekoliko hiljada glasova više nego vlast.

Otuda i ogorčenost Nišlija, pa i neprijatan doček koji su priredili naprednjacima u martu ove godine. Trebalo je tada da Niš posete funkcioneri Srpske napredne stranke Ana Brnabić, Miloš Vučević i Darko Glišić. Uoči njihovog dolaska gradom je vladalo opsadno stanje, uži centar grada potpuno je ograđen, a kordoni policije čuvali su ograde od slučajnog proboja.

Do sastanka naprednjaka nije došlo, jer su besni građani, posle nekoliko sati tihog nezadovoljstva zbog grada pod opsadom, zasuli lokalne moćnike jajima i uvredama.

Posle otkazivanja sastanka SNS-a, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razjareno se na Instagramu javio iz hotela „Nais“, petnaest minuta udaljenog od centra Niša. Tada je poručio da će „uskoro doći u Niš“, kada će „rasterati sve batinaše“.

To „uskoro“, došlo je tek gotovo dva meseca kasnije. Skup Srpske napredne stranke u Nišu zakazan je za 17. maj, a o njemu danima uglas trube svi režimski mediji.

Sklonjena televizija koja je izveštavala o protestima

Dakle, SNS-u su sada potrebne sve dostupne poluge kojima može da učvrsti klimavu vlast i izvrši dodatni pritisak na pobunjene građane.

Otuda i „niški Informer“, koji se pojavljuje samo dva meseca pošto je Telekom iz svoje ponude izbacio televiziju „Belami“, do skoro rekordera kada je reč o podeli novca za lokalne medije u Nišu.

Međutim, u proteklih nekoliko meseci, „Belami“ je redovno izveštavala o studentskim protestima. Vlasnik televizije Vidosav Radomirović rekao je u martu za medije da ne zna zbog čega korisnici Telekoma više ne mogu da vide njihov program.

„Možemo samo da slutimo ono što sluti i Srbija“, naveo je Radomirović.

Brisanje „Belamija“ iz Telekomove ponude desilo se u istom danu kada su „Narodne novine“, u istom vlasništvu, na naslovnoj strani pisale o protestu u Beogradu održanom 15. marta kao „najvećem skupu u istoriji Srbije“.

Izvori: Južne vesti/Vreme