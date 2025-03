Skupština Srbije usvojila je zakon kojim se omogućava subvencionisanje kredita za kupovinu nekretnina za mlade od 20 do 35 godina

Posle najave iz decembra, Skupštine Srbije usvojila je u četvrtak (6. mart) Zakon o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Zakon predviđa garantne šeme i subvencionisanje dela kamate za kupovinu prve nepokretnosti za mlade od 20 do 35 godina uz minimalno učešće od jedan odsto cene nepokretnosti.

Za taj zakon glasalo je 146 poslanika.

Uslovi za podizanje kredita

Za kredit mogu da apliciraju zaposleni na neodređeno vreme, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici, dok su zaposleni na određeno vreme dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice.

Nezaposleni su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice.

Maksimalna vrednost kredita koji može da se podigne je 100.000 evra, a ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti, ni o ceni kvadrata po gradovima.

Obaveze banaka su da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća učešće i da ne koristi grejs period, kao i da prevremeno otplati kredit bez naknade, delimično i u celosti.

Učešće u stambenim kreditima za sve prethodno je iznosilo 20 odsto.

Ovim zakonskim rešenjima predviđen je grejs period od godinu dana sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5 odsto, subvencija države je dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto.

Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa biće 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa postaje varijabila.

Period otplate ovog kredita biće do 40 godina, a najviše do 70. godine života, dok je garancija države 40 odsto do desete godine otplate kredita.

Novcem od ovog kredita moći će da se kupe kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto, ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće, ali isključivo uknjiženi objekti, bilo da su u starogradnji ili novogradnji.

Biće moguća i kupovina objekata u izgradnji.

Podsetimo, donošenje ovakvog zakona, prvi put je pomenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom decembra, tokom prvih nedelja blokade fakulteta.